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Формула 1

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Квалификация

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Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: Остановлено
09:09 Что же, прощаемся до завтрашнего дня, когда состоится гонка на Гран При Абу-Даби и будет решена судьба титула.
09:08
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09:08 Для Макса Ферстаппена это 10-й поул в сезоне.
09:07 Что же, любопытный расклад на завтра.
Претенденты на титул стартуют с двух первых позиций - даже еще и на разных шинах.
Такой расклад пока снижает шансы на возможное столкновение Макса и Льюиса, о котором так много говорят.
В первой части гонки Ферстаппену придется отрываться как можно активнее от соперника, а Хэмилтону - стараться не дать голландцу уйти в отрыв.
09:06 В результате первая десятка такова:
1. Ферстаппен - 1:22.108
2. Хэмилтон + 0.371
3. Норрис + 0.822
4. Перес + 0.838
5. Сайнс + 0.883
6. Боттас + 0.927
7. Леклер + 1.013
8. Цунода + 1.111
9. Окон + 1.280
10. Риккардо + 1.300
09:05 У Переса тоже не получилось улучшиться последним быстрым кругом.
09:04 А Боттаса тем временем оттесняют на 6-ю позицию.
09:03 Норрис показывает третье время.
09:03 Клетчатый флаг над трассой.
09:03 Хэмилтон улучшается - но по-прежнему в 0.371 от Ферстаппена.
09:02 Первый сектор все 10 пилотов проехали - пока никто лучшее время на этом отрезке трассы не обновил.
09:02 При этом логично предположить, что Боттас сейчас должен создать слип-стрим Хэмилтону - но финн пока едет вторым.
09:00 Начинается вторая попытка, на этот раз Mercedes выезжают раньше своих соперников из Red Bull.
08:59 У Цуноды сняли лучший круг за нарушение границ трассы. А ведь время японца третьим было.
08:58 Интересный расклад пока получается.
08:58 Первая пятерка после первой попытки:
1. Ферстаппен - 1:22.109
2. Хэмилтон + 0.551
3. Перес + 0.859
4. Боттас + 1.083
5. Сайнс + 1.107
08:57 Все возвращаются в боксы.
08:56 Перес первым быстрым кругом пожертвовал - разогнал на одном из отрезков трассы напарника, предоставив тому слип-стрим, и ушел в сторону. Но вторым быстрым кругом Серхио на 3-ю строчку поднялся.
08:55 А вот Хэмилтон не смог составить конкуренцию Максу - на первом быстром круге полсекунды уступил.
08:54 1:22.109 - Ферстаппен ставит первый быстрый круг.
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