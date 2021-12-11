09:07 Что же, любопытный расклад на завтра.

Претенденты на титул стартуют с двух первых позиций - даже еще и на разных шинах.

Такой расклад пока снижает шансы на возможное столкновение Макса и Льюиса, о котором так много говорят.

В первой части гонки Ферстаппену придется отрываться как можно активнее от соперника, а Хэмилтону - стараться не дать голландцу уйти в отрыв.