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Онлайн. Гран При Абу-Даби. Гонка

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Автор: Иван Матушкин

Отчет
Статус: прямой эфир
08:18 Перес обошел Латифи и Фиттипальди, теперь перед ним Магнуссен.
08:18 Леклер пытается пройти Феттеля, у Шарля шины мягче, но они в поезде DRS оба.
08:17 Макс уже на две с лишним секунды уехал от Боттаса. Тот на две секунды оторвался от Льюиса.
08:16 Перес застрял позади Латифи и Фиттипальди.
08:16 А в начале второго круга Пьер вернул себе девятое место.
08:15 Окон смог пройти Гасли и больше ничего в топ-10 за первый круг не поменялось.
08:14 Квят удержал седьмое место, Леклер потерял пару позиций, Перес опустился на последнее место.
08:14 Макс сохранил первое место, первая пятерка без изменений осталась.
08:13 Поехали!
08:12 "Получай удовольствие, дружище", - такое напутствие дали Магнуссену по радио.
08:11 Дэн Риккардо уже начал прощание с командой. Он уходит из Renault в McLaren.
08:11 Pirelli не предлагает для тактики одного пит-стопа сочетание "медиума" и "софта". И тот, и другой типы предлагают сочетать с "хардом".
08:10 Прогревочный круг пошел.
08:10 Риккардо, Феттель, Перес и Магнуссен решили стартовать на "харде". Посмотрим, сработают ли эти шины. Если да, то тактика наверняка окупится.
08:09 Ромен Грожан поддержал Кевина Магнуссена. Первый карьеру в Ф1 уже завершил, второй - завершает сегодня.

 
08:04 Перед стартом стоит отметить, что пять последних Гран При Абу-Даби выиграли обладатели поул-позиций. Макса это должно радовать.
08:03

Чемпионская ливрея Льюиса - на машине указаны имена всех, кто приложил руку к его седьмому чемпионскому титулу.

 
07:58 Тройка лидеров у нас сегодня стартует на шинах категории Medium. В первой десятке такая же резина будет у Карлоса Сайнса и, возможно, у Эстебана Окона, который в Q3 не прошел и получил свободный выбор шин.
Во второй десятке точно на Medium стартует Шарль Леклер, который вчера стал девятым, но был оштрафован за аварию в прошлой гонке и стартует 12-м.
07:46 А для россиян важным может быть итоговое положение Даниила Квята в чемпионате. Сейчас он 14-й, но отстает от Себастьяна Феттеля всего на одно очко. Квят стартует седьмым, а Феттель - 13-м, так что у Даниила есть все шансы опередить четырехкратного чемпиона.
07:45

Одна из главных интриг, которая осталась в чемпионате: кто возьмет третье место в Кубке конструкторов. На него претендуют сразу три команды: 

3. Racing Point (194 очка)
4. McLaren (184)
5. Renault (172)

Сегодня лучшие позиции у McLaren (Норрис стартует четвертым, Сайнс - шестым). У Racing Point Стролл уйдет в гонку восьмым, а Серхио Перес из-за штрафа - лишь 19-м. Пилоты Renault стартуют с 10-го и 11-го мест.
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