07:58 Тройка лидеров у нас сегодня стартует на шинах категории Medium. В первой десятке такая же резина будет у Карлоса Сайнса и, возможно, у Эстебана Окона, который в Q3 не прошел и получил свободный выбор шин.

Во второй десятке точно на Medium стартует Шарль Леклер, который вчера стал девятым, но был оштрафован за аварию в прошлой гонке и стартует 12-м.