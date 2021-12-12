07:39 Правда, хитрый Никита Мазепин умумдрился-таки в этот день отвлечь на себя внимание от претедентов на титул.

У россиянина положительный тест на ковид - и поэтому сегодня Никита на старт не выйдет.

Он сам подтвердил, что чувствует себя хорошо и никакие симптомы вируса у него не проявляются - но с эпидемиологическими правилами в Ф1 все строго.