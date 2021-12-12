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Формула 1

Онлайн. Гран При Абу-Даби. Гонка

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Комментарии

Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: прямой эфир
07:58 С участием Льюиса в Абу-Даби судьба титула решалась дважды.
В 2014 году Хэмилтон завоевал титул, в 2016-м - не смог.
Оба раза соперников британца был его напарник Нико Росберг.
07:56 Что касается статистики успехов претендентов в Абу-Даби, то Хэмилтон выиграл на этой трассе 5 раз, а Ферстаппен - только однажды.
07:55 Напомним, что сегодняшняя гонка станет последней в Формуле 1 для Кими Райкконена. Завершается уникальная карьера пилота, который завоевал "всего" один титул - но отметился неожиданно большим количеством быстрых кругов и мемов.
Если нечем занять пять минут до старта, вспомните лучшее от Кими.
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07:53 Прогнозы Pirelli по тактическим схемам.
Старт на Soft шинники не считают чем-то катастрофическим.
Но так же они считали на многих предыдущих этапах - а гонщики все равно считали за счастье стартовать на Medium.
 
07:51 Доступные комплекты колес на гонку.
Важно, что единственный комплект Medium у Ферстаппена поврежден вчера в квалификации - на одну из передних шин Макс посадил серьезную проплешину.
Так что, использовать этот комплект в гонке смысла, по большому счету, нет.
 
07:48 Впрочем, судьба Кубка конструкторов официально тоже будет решена только после этой гонки.
Mercedes впереди с отрывом в 28 очков.
При нынешнем уровне надежности и предстартовом раскладе это почти автоматом делает немецкую команду победителем - но арифметические шансы обогнать действующих чемпионов у Red Bul сохраняются.
07:46 Если вы (в отличие от нас) понимаете, зачем сегодня помимо Макса и Льюиса на трассу выпускают еще 17 пилотов - вот вам информация о стартовых позициях.
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07:44 Но не так все просто.
Ферстаппен начнет гонку на шинах Soft, Хэмилтон - на более жестких Medium. По умолчанию это значит, что преимущество на стороне пилота Mercedes - но вчера Red Bull изо всех сил делала хорошую мину при неважной игре. И многих убедила, что стартовать на Soft не так и страшно.
Ниже пара текстов на эту тему:
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07:41 В полном соответствии с законами жанра два главных героя стартуют с двух первых позиций: вчера Макс с большим преимуществом выиграл квалификацию у Льюиса.
07:40 Напомним, что после 21 гонки сезона у претендентов на титул поровну очков - и Ферстаппен является лидером общего зачета (и станет чемпионом, если ни он, ни Хэмилтон не смогут набрать очков) благодаря большему количеству побед.
07:39 Правда, хитрый Никита Мазепин умумдрился-таки в этот день отвлечь на себя внимание от претедентов на титул.
У россиянина положительный тест на ковид - и поэтому сегодня Никита на старт не выйдет.
Он сам подтвердил, что чувствует себя хорошо и никакие симптомы вируса у него не проявляются - но с эпидемиологическими правилами в Ф1 все строго.
07:36 Добрый день! 
Итак, судьбоносный день настал.
Сегодня Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон решает судьбу чемпионского титула.
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