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18 сент.
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Гран При Японии
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Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
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Гран При Турции
13 нояб.
Квалификация через
03 Часов
:
05 Минут
:
59 Секунд
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Гран При Бахрейна
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27 нояб.
Первая тренировка через
13 дней
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Билеты
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Следующее событие через
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Формула 1

Инфопоток Гран При Турции: новости, цитаты, фото и мемы

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Комментарии

Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: прямой эфир
03:29 С трассы сообщают, что пошел дождь.
Мокрая трасса в третьей тренировке – явно не то, что нужно для подготовки к квалификации после пятничных тренировок с тотальной нехваткой зацепа.
И все это повышает шансы на разного рода сюрпризы в квалификации.

Обновление: вот вам ситуация с погодой к началу субботней тренировки.
Говорят, что говорить о дожде было немного преждевременно. Так, прыснуло немного...
 
03:25 На болидах McLaren в пятницу не было заметно новых аэродинамических элементов, но были по-новому скомбинированы использовавшиеся ранее детали.
К примеру, сложной формы Т-образное крыло на задней кромке капота ранее использовалось по ходу Гран При Айфеля на «Нюрбургринге».
А карбоновый Г-образный «мостик» (на него указывает стрелка в овальной врезке) можно было увидеть на машинах во время Гран При Венгрии. Наличие этой детали в Турции свидетельствует о желании увеличить уровень прижимной силы (а с ним и зацеп) на задней оси.

 

Фото: Giorgio Piola
03:18 Тем временем Марко призывает не особо возбуждаться на тему пятничного отставания Mercedes от Red Bull и Ferrari: «К сожалению, у Mercedes большие проблемы в одной-единственной точке трассы, в 8-м повороте. А обычно, если у машины возникают проблемы в одном-единственном повороте, их достаточно просто решить – и они достаточно быстро решаются».
03:16 На болиде Red Bull тем временем нашли новые любопытные доработки. 
В карбоновой плоскости под носовым обтекателем по обе стороны от него появились прорези.
Эксперты полагают, что благодаря этому генерируется еще немного прижимной силы.

 

Фото: Giorgio Piola
03:13 Внезапно после того, как Юки Цуноду уже почти усадили в AlphaTauri на место Квята, вдруг всплывают альтернативные варианты продолжения карьеры японца.
Австрийская газета Krone пишет, что Хельмут Марко на переговорах с Honda в Японии может обсудить с автопроизводителем возможности выступлений пилота в Суперформуле или Super GT.
Но при этом планом А вроде как по-прежнему остается дебют Цуноды в Формуле 1.
Одним словом, любят они в Red Bull путать следы...
02:58 И похоже, в ближайшие два дня у нас будет немало вот таких фоток.
Этих фотографов хлебом не корми – дай поиграть с отражениями.

 

Фото: Andy Hone / Motorsport Images
02:56 Слегка помочь пилотам найти зацеп могла бы более теплая погода.
Но в этом плане особых изменений к лучшему пока не ожидается.
Вчера по ходу тренировок температура воздуха не поднималась выше 15-ти градусов, сейчас она составляет около 12-ти.
Погода пасмурная – дождя пока не предвидится, но это только пока...
02:41 Кстати, подоспели фотографии спецдизайна шлема Себастьяна Феттеля.
Радуга, абстрактные лозунги вроде «Вместе как один» – как будто все это Хэм рисовал! 
(у нас фотогралерея в онлайн не вставляет – так что, придется подвигать курсором туда-сюда)
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
Шлем Себастьяна Феттеля, Ferrari
02:36 Если вчера не особо следили за инфопотоком, то вот самые любопытные факты и темы:
  • первая за сезон внеплановая замена мотора совершена на машине Расселла – соответственно, Джордж почти наверняка будет стартовать последним
  • Red Bull по-прежнему обсуждает возможность стать моторостроителем – но хочет уговорить Honda, чтобы та создала новую версию мотора для 2022 года; Марко вот-вот должен улететь в Японию на переговоры
  • поскольку проект трассы в Рио особо никуда не движется, в ближайшее время «Интерлагос» должен подписать новый контракт – на проведение Гран При до 2022 года включительно
02:29 Героем самой веселой истории вчера стал Ромен Грожан.
В интервью вечером он сказал: «Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги».
С одной стороны, это явно была шутка. А с другой, ближе к ночи появились видео с трассы, где самые обычные дорожные машины в ночи наворачивали по треку круг за кругом!
Вот, сами посмотрите.
 
02:24 Напомним, что вчера главной темой для разговоров была невероятно скользкий асфальт.
Даже Хэмилтон произнес слово «дерьмо», а другие пилоты вспоминали то лед, то дрифт.
Лучшее время пятницы оказалось на несколько секунд хуже поула 2011 года (когда гонка в Турции проводилась в последний раз) – хотя на других трассах современные машины секунд на пять быстрее. 
В специальном обзоре мы рассказали, и почему в Стамбуле так скользко, и почему нам, болельщикам, это только на руку.

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02:21 Начнем сегодняшний онлайн с чрезвычайно актуальной фотографии.

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images
02:12

В целом же на гоночных трассах Европы и Ближнего Востока в эти выходные проходит немало интересных гонок.
К примеру, сегодняшняя 8-часовая гонка в Бахрейне не только завершит сезон чемпионата WEC, но и станет последней гонкой класса LMP1 – перед переходом на т.н. «гиперкары».
А завтра в 1000-километровой гонке на «Поль Рикаре» Тимур Богуславский из Казани будет бороться за титул в весьма престижном турнире GT World Challenge Europe.

Впрочем, событиям за пределами Ф1 мы посвящаем отдельный онлайн.
Там можно будет найти и подробное расписание, и ссылки на прямые трансляции заездов, и короткие отчеты об уже состоявшихся гонках.

 
01:57

Коротко о главном – сегодняшнем расписании.
Третья тренировка на трассе в Стамбуле начнется в 12:00 по московскому времени.
А в 15:00 стартует квалификация.
01:56

Быстрого утра всем!
В этом онлайне будем следить за всем, что происходит на Гран При Турции.
И может быть, подбрасывать немного новостей с трассы в Валенсии, где в эти же выходные проходит предпоследняя гонка сезона MotoGP.
Там ведь борьба за чемпионский титул в самом разгаре!
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