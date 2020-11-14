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В целом же на гоночных трассах Европы и Ближнего Востока в эти выходные проходит немало интересных гонок.

К примеру, сегодняшняя 8-часовая гонка в Бахрейне не только завершит сезон чемпионата WEC, но и станет последней гонкой класса LMP1 – перед переходом на т.н. «гиперкары».

А завтра в 1000-километровой гонке на «Поль Рикаре» Тимур Богуславский из Казани будет бороться за титул в весьма престижном турнире GT World Challenge Europe.

Впрочем, событиям за пределами Ф1 мы посвящаем отдельный онлайн.

Там можно будет найти и подробное расписание, и ссылки на прямые трансляции заездов, и короткие отчеты об уже состоявшихся гонках.