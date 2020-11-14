Инфопоток Гран При Турции: новости, цитаты, фото и мемы
Автор: Kirill Kachnov
Отчет
Мокрая трасса в третьей тренировке – явно не то, что нужно для подготовки к квалификации после пятничных тренировок с тотальной нехваткой зацепа.
И все это повышает шансы на разного рода сюрпризы в квалификации.
Обновление: вот вам ситуация с погодой к началу субботней тренировки.
Говорят, что говорить о дожде было немного преждевременно. Так, прыснуло немного...
К примеру, сложной формы Т-образное крыло на задней кромке капота ранее использовалось по ходу Гран При Айфеля на «Нюрбургринге».
А карбоновый Г-образный «мостик» (на него указывает стрелка в овальной врезке) можно было увидеть на машинах во время Гран При Венгрии. Наличие этой детали в Турции свидетельствует о желании увеличить уровень прижимной силы (а с ним и зацеп) на задней оси.
Фото: Giorgio Piola
В карбоновой плоскости под носовым обтекателем по обе стороны от него появились прорези.
Эксперты полагают, что благодаря этому генерируется еще немного прижимной силы.
Фото: Giorgio Piola
Австрийская газета Krone пишет, что Хельмут Марко на переговорах с Honda в Японии может обсудить с автопроизводителем возможности выступлений пилота в Суперформуле или Super GT.
Но при этом планом А вроде как по-прежнему остается дебют Цуноды в Формуле 1.
Одним словом, любят они в Red Bull путать следы...
Этих фотографов хлебом не корми – дай поиграть с отражениями.
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Но в этом плане особых изменений к лучшему пока не ожидается.
Вчера по ходу тренировок температура воздуха не поднималась выше 15-ти градусов, сейчас она составляет около 12-ти.
Погода пасмурная – дождя пока не предвидится, но это только пока...
Радуга, абстрактные лозунги вроде «Вместе как один» – как будто все это Хэм рисовал!
(у нас фотогралерея в онлайн не вставляет – так что, придется подвигать курсором туда-сюда)
- первая за сезон внеплановая замена мотора совершена на машине Расселла – соответственно, Джордж почти наверняка будет стартовать последним
- Red Bull по-прежнему обсуждает возможность стать моторостроителем – но хочет уговорить Honda, чтобы та создала новую версию мотора для 2022 года; Марко вот-вот должен улететь в Японию на переговоры
- поскольку проект трассы в Рио особо никуда не движется, в ближайшее время «Интерлагос» должен подписать новый контракт – на проведение Гран При до 2022 года включительно
В интервью вечером он сказал: «Мне пришла в голову идея. Надо было всем, кто приехал на трассу на прокатных машинах, между двумя тренировками выехать на трек и наворачивать круги».
С одной стороны, это явно была шутка. А с другой, ближе к ночи появились видео с трассы, где самые обычные дорожные машины в ночи наворачивали по треку круг за кругом!
Вот, сами посмотрите.
Даже Хэмилтон произнес слово «дерьмо», а другие пилоты вспоминали то лед, то дрифт.
Лучшее время пятницы оказалось на несколько секунд хуже поула 2011 года (когда гонка в Турции проводилась в последний раз) – хотя на других трассах современные машины секунд на пять быстрее.
В специальном обзоре мы рассказали, и почему в Стамбуле так скользко, и почему нам, болельщикам, это только на руку.
Читайте также:
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
В целом же на гоночных трассах Европы и Ближнего Востока в эти выходные проходит немало интересных гонок.
К примеру, сегодняшняя 8-часовая гонка в Бахрейне не только завершит сезон чемпионата WEC, но и станет последней гонкой класса LMP1 – перед переходом на т.н. «гиперкары».
А завтра в 1000-километровой гонке на «Поль Рикаре» Тимур Богуславский из Казани будет бороться за титул в весьма престижном турнире GT World Challenge Europe.
Впрочем, событиям за пределами Ф1 мы посвящаем отдельный онлайн.
Там можно будет найти и подробное расписание, и ссылки на прямые трансляции заездов, и короткие отчеты об уже состоявшихся гонках.
Коротко о главном – сегодняшнем расписании.
Третья тренировка на трассе в Стамбуле начнется в 12:00 по московскому времени.
А в 15:00 стартует квалификация.
Быстрого утра всем!
В этом онлайне будем следить за всем, что происходит на Гран При Турции.
И может быть, подбрасывать немного новостей с трассы в Валенсии, где в эти же выходные проходит предпоследняя гонка сезона MotoGP.
Там ведь борьба за чемпионский титул в самом разгаре!