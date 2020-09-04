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Формула 1

Гран При Италии. Онлайн. Первая тренировка

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Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: Остановлено
06:39 Возьмем небольшой перерыв и вернемся к вам в 16:00.
Чтобы следить за второй тренировкой.
До встречи!
06:38 И в официально-красивом варианте с указанием типа шин
 
06:37 Полные результаты тренировки:

Поз. Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 28 1'20.703    
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'20.948 0.245 0.245
3 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 30 1'21.500 0.797 0.552
4 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 31 1'21.555 0.852 0.055
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 22 1'21.641 0.938 0.086
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 27 1'21.667 0.964 0.026
7 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 25 1'21.747 1.044 0.080
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 29 1'21.747 1.044 0.000
9 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 22 1'21.789 1.086 0.042
10 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 27 1'21.821 1.118 0.032
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'21.904 1.201 0.083
12 France Эстебан Окон Renault Renault 28 1'21.984 1.281 0.080
13 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 21 1'22.131 1.428 0.147
14 France Ромен Грожан Haas Ferrari 20 1'22.409 1.706 0.278
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 19 1'22.422 1.719 0.013
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 24 1'22.552 1.849 0.130
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 27 1'22.619 1.916 0.067
18 Israel Рой Ниссани Williams Mercedes 25 1'22.826 2.123 0.207
19 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 24 1'22.988 2.285 0.162
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 22 1'23.120 2.417 0.132
06:34 Первые выводы:
1. Mercedes (кто бы мог подумать) впереди всех с преимуществом в добрых полсекунды
2. AlphaTauri в целом и Квят в частности неплохо смотрятся на шинах Medium и Soft - лучшее время на Medium у Даниила чуть ли не лучше, чем у пилотов Mercedes
3. У Ferrari (кто бы мог подумать) все грустно
06:31 Первая пятерка за последнюю четверть часа не изменилась:
1. Боттас - 1:20.703
2. Хэмилтон + 0.245
3. Элбон + 0.797
4. Квят + 0.852
5. Ферстаппен + 0.938
06:31 Тем временем финишный флаг, тренировка закончена.
06:31 Но Квят проехал 18!
06:30 Кстати, Гасли к этому моменту проехал 16 кругов на Medium.
06:30 Вот так это выглядело:
 
06:29 Но все в целом в порядке. Пьера развернуло во второй части Роджи, вынесло за пределы трассы - но недалеко. Француз продолжил движение.
06:28 Гасли вылетел.
06:27 Желтый флаг.
06:27 Все на трассе, кроме Стролла и Магнуссена.
06:26 Квят - AlphaTauri: "В Лесмо сильнее сносит передок, чем хотелось бы".
06:25 Боттас обзывает одного из пилотов Williams "слепым". 
Популярное в этом году слово - правда, Ферстаппен использует его настолько часто, что мог уже и запатентовать :)
06:24 Почти все сейчас на трассе - включая Квята, который продолжает работать на Medium на длинных сериях. На первом комплекте Даниил проехал 11 кругов, на втором - уже 13.
06:23 Haas начинает работать с машиной Магнуссена. 
Напомним, на прошлой гонке оба пилота Haas из-за проблем с силовыми установками просидели в боксах почти всю пятницу.
06:22 Ну как "пилоты"... Не все, конечно. Леклер вот себе прошлогоднему секунду проигрывает.
06:22 Кстати, уже сейчас пилоты едут быстрее, чем год назад на второй пятничной тренировке.
06:21 Не зря инженер Сайнсу сказал, что первая половина круга вышла неплохой.
 
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