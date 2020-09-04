06:34 Первые выводы:

1. Mercedes (кто бы мог подумать) впереди всех с преимуществом в добрых полсекунды

2. AlphaTauri в целом и Квят в частности неплохо смотрятся на шинах Medium и Soft - лучшее время на Medium у Даниила чуть ли не лучше, чем у пилотов Mercedes

3. У Ferrari (кто бы мог подумать) все грустно