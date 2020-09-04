Гран При Италии. Онлайн. Первая тренировка
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Автор: Kirill Kachnov
Отчет
Статус: Остановлено
06:39 Возьмем небольшой перерыв и вернемся к вам в 16:00.
Чтобы следить за второй тренировкой.
До встречи!
Чтобы следить за второй тренировкой.
До встречи!
06:38 И в официально-красивом варианте с указанием типа шин
06:37 Полные результаты тренировки:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'20.703
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'20.948
|0.245
|0.245
|3
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|30
|1'21.500
|0.797
|0.552
|4
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|31
|1'21.555
|0.852
|0.055
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|22
|1'21.641
|0.938
|0.086
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|27
|1'21.667
|0.964
|0.026
|7
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|25
|1'21.747
|1.044
|0.080
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|29
|1'21.747
|1.044
|0.000
|9
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|22
|1'21.789
|1.086
|0.042
|10
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|27
|1'21.821
|1.118
|0.032
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'21.904
|1.201
|0.083
|12
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|28
|1'21.984
|1.281
|0.080
|13
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|21
|1'22.131
|1.428
|0.147
|14
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|20
|1'22.409
|1.706
|0.278
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|19
|1'22.422
|1.719
|0.013
|16
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'22.552
|1.849
|0.130
|17
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'22.619
|1.916
|0.067
|18
|Рой Ниссани
|Williams
|Mercedes
|25
|1'22.826
|2.123
|0.207
|19
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'22.988
|2.285
|0.162
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|22
|1'23.120
|2.417
|0.132
06:34 Первые выводы:
1. Mercedes (кто бы мог подумать) впереди всех с преимуществом в добрых полсекунды
2. AlphaTauri в целом и Квят в частности неплохо смотрятся на шинах Medium и Soft - лучшее время на Medium у Даниила чуть ли не лучше, чем у пилотов Mercedes
3. У Ferrari (кто бы мог подумать) все грустно
1. Mercedes (кто бы мог подумать) впереди всех с преимуществом в добрых полсекунды
2. AlphaTauri в целом и Квят в частности неплохо смотрятся на шинах Medium и Soft - лучшее время на Medium у Даниила чуть ли не лучше, чем у пилотов Mercedes
3. У Ferrari (кто бы мог подумать) все грустно
06:31 Первая пятерка за последнюю четверть часа не изменилась:
1. Боттас - 1:20.703
2. Хэмилтон + 0.245
3. Элбон + 0.797
4. Квят + 0.852
5. Ферстаппен + 0.938
1. Боттас - 1:20.703
2. Хэмилтон + 0.245
3. Элбон + 0.797
4. Квят + 0.852
5. Ферстаппен + 0.938
06:31 Тем временем финишный флаг, тренировка закончена.
06:31 Но Квят проехал 18!
06:30 Кстати, Гасли к этому моменту проехал 16 кругов на Medium.
06:30 Вот так это выглядело:
06:29 Но все в целом в порядке. Пьера развернуло во второй части Роджи, вынесло за пределы трассы - но недалеко. Француз продолжил движение.
06:28 Гасли вылетел.
06:27 Желтый флаг.
06:27 Все на трассе, кроме Стролла и Магнуссена.
06:26 Квят - AlphaTauri: "В Лесмо сильнее сносит передок, чем хотелось бы".
06:25 Боттас обзывает одного из пилотов Williams "слепым".
Популярное в этом году слово - правда, Ферстаппен использует его настолько часто, что мог уже и запатентовать :)
Популярное в этом году слово - правда, Ферстаппен использует его настолько часто, что мог уже и запатентовать :)
06:24 Почти все сейчас на трассе - включая Квята, который продолжает работать на Medium на длинных сериях. На первом комплекте Даниил проехал 11 кругов, на втором - уже 13.
06:23 Haas начинает работать с машиной Магнуссена.
Напомним, на прошлой гонке оба пилота Haas из-за проблем с силовыми установками просидели в боксах почти всю пятницу.
Напомним, на прошлой гонке оба пилота Haas из-за проблем с силовыми установками просидели в боксах почти всю пятницу.
06:22 Ну как "пилоты"... Не все, конечно. Леклер вот себе прошлогоднему секунду проигрывает.
06:22 Кстати, уже сейчас пилоты едут быстрее, чем год назад на второй пятничной тренировке.
06:21 Не зря инженер Сайнсу сказал, что первая половина круга вышла неплохой.
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