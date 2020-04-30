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Extreme E / Новость

В гонках впервые ввели смешанные экипажи мужчин и женщин

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В гонках впервые ввели смешанные экипажи мужчин и женщин
Автор:
, Редактор
30 апр. 2020 г., 07:14

Гендерное равенство будет соблюдено во внедорожном электрическом чемпионате Extreme E

Организаторы серии Extreme E, которая должна стартовать в следующем году, ввели правило, по которому команды должны нанимать двух пилотов, причем обязательно мужчину и женщину. В заездах они будут поочередно выступать на спецучастках, деля между собой одни и те же машины. Это первое решение такого рода в автогонках.

В остальных видах спорта эта тенденция прослеживается последние несколько лет – достаточно вспомнить смешанные турниры по теннису. На предстоящей Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2021 году, добавится сразу несколько смешанных дисциплин в триатлоне, плавании, настольном теннисе и стрельбе из лука.

Серия Extreme E будет представлять из-себя ралли-марафоны на 550-сильных электрических внедорожниках. Этот чемпионат основал создатель Формулы Е Алехандро Агаг. Заезды будут проходить исключительно в природоохранных зонах, куда въезд бензиновых и дизельных машин ограничен. Первым местом проведения гонки станет Гренландия.

Сейчас на участие в Extreme E заявки подали шесть команд. Это известные по Формуле Е (и не только) Abt Sportsline, Andretti Autosport, HWA, Venturi, а также Veloce Racing и QEV Technologies.

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Об этой статье

Серия Extreme E
Автор Сергей Иванов

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