В гонках впервые ввели смешанные экипажи мужчин и женщин

Организаторы серии Extreme E, которая должна стартовать в следующем году, ввели правило, по которому команды должны нанимать двух пилотов, причем обязательно мужчину и женщину. В заездах они будут поочередно выступать на спецучастках, деля между собой одни и те же машины. Это первое решение такого рода в автогонках.

В остальных видах спорта эта тенденция прослеживается последние несколько лет – достаточно вспомнить смешанные турниры по теннису. На предстоящей Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2021 году, добавится сразу несколько смешанных дисциплин в триатлоне, плавании, настольном теннисе и стрельбе из лука.

Серия Extreme E будет представлять из-себя ралли-марафоны на 550-сильных электрических внедорожниках. Этот чемпионат основал создатель Формулы Е Алехандро Агаг. Заезды будут проходить исключительно в природоохранных зонах, куда въезд бензиновых и дизельных машин ограничен. Первым местом проведения гонки станет Гренландия.

Сейчас на участие в Extreme E заявки подали шесть команд. Это известные по Формуле Е (и не только) Abt Sportsline, Andretti Autosport, HWA, Venturi, а также Veloce Racing и QEV Technologies.