В гонках Extreme E появится соревнование на самый длинный прыжок на автомобиле

В следующем году запустят новую гоночную серию для электромобилей Extreme E. Заезды будут проходить по бездорожью, а гонки дополнят специальными развлечениями. Одним из них станет «гипербуст» – специальный режим ускорения.

Сама идея «гипербуста» взята из Формулы Е. Там пилотам надо проезжать через специальные участки трассы, чтобы получить дополнительную мощность от двигателя. В Extreme E ускорением будет вознаграждаться гонщик, совершивший самый длинный прыжок на старте гонки. Это первый случай в современном автоспорте, когда в гоночную дисциплину добавили соревнование на самый протяженный прыжок.

В новой серии будет выступать восемь команд. Однако основатель чемпионата Алехандро Агаг отметил, что одновременно на старт будет выходить только четыре машины. Кроме «гипербуста» Extreme E намерена удивлять зрителей элементами виртуальных игр и дополненной реальности.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать гонки похожими на видеоигры, – рассказал Агаг в видеоблоге Нико Росберга. – Как будто вы смотрите фильм «Трон». В трансляциях будут элементы виртуальной и дополненной реальности. Кроме машины вы будете видеть все то, что видите на экранах [видеоигр] – цифры, траектории, стрелки. Большая часть рекламы тоже будет виртуальной. Мы не будем ставить знаки посреди джунглей, мы их интегрируем [на экранах]».

Агаг признал, что подготовка всего необходимого может затянуться, а потому стартовый этап, который пройдет в Сенегале, могут перенести с 23-24 января 2021 года на более поздний срок.