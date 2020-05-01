Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Отложен
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Extreme E / Новость

В гонках Extreme E появится соревнование на самый длинный прыжок на автомобиле

Поделились
Комментарии
В гонках Extreme E появится соревнование на самый длинный прыжок на автомобиле
Автор:
1 мая 2020 г., 19:40

Организаторы решили сделать новый чемпионат похожим на видеоигру. В электрической серии внедрят дополненную реальность

В следующем году запустят новую гоночную серию для электромобилей Extreme E. Заезды будут проходить по бездорожью, а гонки дополнят специальными развлечениями. Одним из них станет «гипербуст» – специальный режим ускорения. 

Сама идея «гипербуста» взята из Формулы Е. Там пилотам надо проезжать через специальные участки трассы, чтобы получить дополнительную мощность от двигателя. В Extreme E ускорением будет вознаграждаться гонщик, совершивший самый длинный прыжок на старте гонки. Это первый случай в современном автоспорте, когда в гоночную дисциплину добавили соревнование на самый протяженный прыжок.

В новой серии будет выступать восемь команд. Однако основатель чемпионата Алехандро Агаг отметил, что одновременно на старт будет выходить только четыре машины. Кроме «гипербуста» Extreme E намерена удивлять зрителей элементами виртуальных игр и дополненной реальности.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать гонки похожими на видеоигры, – рассказал Агаг в видеоблоге Нико Росберга. – Как будто вы смотрите фильм «Трон». В трансляциях будут элементы виртуальной и дополненной реальности. Кроме машины вы будете видеть все то, что видите на экранах [видеоигр] – цифры, траектории, стрелки. Большая часть рекламы тоже будет виртуальной. Мы не будем ставить знаки посреди джунглей, мы их интегрируем [на экранах]».

Агаг признал, что подготовка всего необходимого может затянуться, а потому стартовый этап, который пройдет в Сенегале, могут перенести с 23-24 января 2021 года на более поздний срок. 

Читайте также:

Следующая новость
952. Столько людей потребуется для гонки Формулы Е без зрителей

Предыдущая новость

952. Столько людей потребуется для гонки Формулы Е без зрителей
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Extreme E
Автор Мэтт Кью

Самое читаемое

1
Формула 1

Как прошел последний уик-энд Айртона Сенны

2
Формула 1

Феттель повторяет за Простом и Алонсо. Как великие гонщики вылетали из Ferrari

3
Формула 1

Феттелю предсказали однолетний контракт с Ferrari

4
Формула 1

Посмотрите, как выглядит круг по Зандфорту в игре F1 2020

5
Формула 1

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

Самое важное:

В гонках Extreme E появится соревнование на самый длинный прыжок на автомобиле
ExE

В гонках Extreme E появится соревнование на самый длинный прыжок на автомобиле

952. Столько людей потребуется для гонки Формулы Е без зрителей
FE

952. Столько людей потребуется для гонки Формулы Е без зрителей

В гонках впервые ввели смешанные экипажи мужчин и женщин
ExE

В гонках впервые ввели смешанные экипажи мужчин и женщин

Основатель Формулы Е призвал немедленно возобновить гонки
FE

Основатель Формулы Е призвал немедленно возобновить гонки

Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона
ExE

Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.