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Extreme E Новости

В Extreme E уточнили календарь 2022 года. России в нем нет

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В чемпионате будет пять этапов в четырех частях света

В Extreme E уточнили календарь 2022 года. России в нем нет

Организаторы гонок на электрических внедорожниках Extreme E опубликовали близкую к финальной версию календаря на второй сезон чемпионата, который пройдет в 2022 году. Из десяти первоначально рассматриваемых стран, среди которых упоминалась и Россия, отобрали всего пять.

Так, первый этап состоится в Саудовской Аравии и пройдет уже 19-20 февраля будущего года. Второй состоится с 7 по 8 мая на итальянском острове Сардиния.

9 и 10 июля заезды пройдут в Африке, в Сенегале. Затем чемпионат отправится в Южную Америку: 10-11 сентября гонки состоятся в Чили, а 26-27 ноября – в Уругвае.

Напомним, что дебютный сезон Extreme E завершился только в минувшие выходные в Южной Англии. В четырех этапах сезона команды, принадлежащие бывшим напарникам в Формуле 1 Нико Росбергу и Льюису Хэмилтону, набрали одинаковое количество очков, но коллектив Росберга выиграл титул благодаря большему числу побед.

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Хэмилтон не приехал на гонку с Росбергом, но выиграл. Как так?
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Хэмилтон не приехал на гонку с Росбергом, но выиграл. Как так?
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