В Extreme E определились с датой и местом финального этапа

После отмены этапов в Южной Америке организаторам Extreme E потребовалось найти им замену. Еще летом стало известно, что одна из гонок пройдет на Сардинии, а во вторник было объявлено, что финал состоится 18-19 декабря на военном полигоне близ известного своим танковым музеем Бовингтона в южной Англии.

Этап получил название Юрского в честь одноименного побережья, которое находится по соседству. Каком именно экологический аспект в этот раз выбрать в качестве вызывающего опасения, пока не решено.

Выбор именно этой локации можно объяснить тем, что недавно в британском министерстве обороны дали старт природоохранным инициативам.

За два этапа до конца нынешнего сезона в Extreme E лидирует команда Нико Росберга, которая на девять очков опережает соперников из X44 Льюиса Хэмилтона. Тройку замыкает Andretti United.

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