В борьбу лидеров Extreme E вмешалась ветка от дерева

Экипаж команды Ganassi в составе Кайла Ледюка и Сары Прайс был одним из лидеров прошедшего в минувшие выходные в Сенегале этапа серии Extreme E – однако потеряла возможность попасть в число призеров гонки по комичной причине.

Ледюк, сделавший карьеру в американских внедорожных гонках, ярко проявил себя в первом квалификационном заезде. Именно он по ходу утренней квалификации быстрее всех проехал один круг по трассе. Это не имело спортивного значения – квалификационным результатом в Extreme E является время заезда из двух кругов со сменой пилота между ними. Но наглядно демонстрировало амбиции команды Ganassi побороться за победу в этапе.

По ходу своего круга во второй квалификации Ледюк также демонстрировал отличное время, однако в какой-то момент машина внезапно просто выключилась. Как выяснилось позже, при проезде по участку с зарослями по бокам от дороги одна из веток зацепила аварийный внешний выключатель – с его помощью можно обесточить автомобиль после инцидента.

«Шанс, что это произойдет – один на миллион, – рассказал пилот. – Ничего не сломалось: ветка просто зацепила специальную петлю и вытянула ее.

Я тут же попытался сообразить, что произошло. Полностью выключить машину можно всего парой способов – но я не думал о деревьях как источнике проблем. А надо было – и мне это не дает покоя. Если бы я сразу все понял, нашел выключатель и вернул его в нужное положение, все закончилось бы хорошо. Так что, некоторое время я буду думать об этом с сожалением».

В результате американец смог продолжить движение только через 3 минуты. Показанный результат в итоге обрек экипаж Ganassi на участие в воскресном заезде, где разыгрывались места с 7-го по 9-е (там Ледюк и Прайс стали лучшими).

Слеующий этап серии пройдет в конце августа в Гренландии. В прямом эфире за событиями на трассах Extreme E можно следить с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В ожидании следующей гонки прямо сейчас можно посмотреть запись вчерашней трансляции.