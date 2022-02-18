В 2024 году стартует первый чемпионат на водородных автомобилях

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Создатель чемпионатов Формула Е и Extreme E Алехандро Агаг придумал новую гоночную серию – Extreme H. В ней в качестве топлива будет использоваться водород. Машины для серии представят в начале 2023 года, а первый сезон состоится в 2024 году.

Судя по описанию нас ждет что-то очень похожее на Extreme E: заезды будут проводиться на внедорожниках в тех же локациях, в те же дни и в том же формате. Более того, в движение машины также будет приводить электричество. Различие лишь в его источнике.

Если в Extreme E электроэнергия запасается в аккумуляторных батареях, то в Etreme E она будет вырабатываться непосредственно на борту гоночного автомобиля в так называемых водородных топливных ячейках.

В этих устройствах происходит химическая реакция, обратная электролизу. Водород из баллона поступает в топливные ячейки и там соединяется с атмосферным кислородом. В результате образуется безвредный водяной пар и выделяется электроэнергия, которая питает моторы.

Однако пока новая серия вызывает скорее вопросы. Преимуществом водородных электромобилей относительно аккумуляторных является возможность быстрой заправки, а также приличный запас хода. Однако пока их ограничением является мощность топливных элементов. Потому в конструкции как правило встречается и буферная аккумуляторная батарея, которая накапливает энергию, когда гонщик отпускает педаль акселератора и выдает дополнительную мощность при разгоне.

Иными словами, водородные электрокары медленнее аккумуляторных, но зато легко проезжают большую дистанцию и допускают дозаправки. Таким образом тот факт, что формат гонок Extreme E и Extreme H будет одинаковым вызывает некоторое недоумение.