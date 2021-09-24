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Extreme E Новости

В 2022 году Extreme E проведет пять этапов

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Гонки на электрических внедорожниках пройдут на трех континентах

В 2022 году Extreme E проведет пять этапов

Гоночная серия Extreme E, которую организовали создатели Формулы Е и где пилоты сражаются на электрических внедорожниках, опубликовала календарь на следующий, второй по счету сезон.

Как и в этом сезоне, чемпионат стартует в Саудовской Аравии, но первый этап пройдет не в апреле, а значительно раньше – 19-20 февраля.

Второй этап запланирован на 7-8 мая, он пройдет в Африке, но пока не ясно, где именно. Рассматриваются три варианта: Танзания, Египет или Сенегал, который уже принимал Extreme E в этом году.

Третий этап состоится 9-10 июля, и тут организаторы также не определились с локацией: либо Гренландия, либо Исландия.

Еще два этапа состоятся в Южной Америке. 10-11 сентября пройдут заезды в Бразилии или Аргентине, а если не выйдет, то в Пуэрто-Рико или Италии. А 26-27 ноября сезон финиширует в Чили.

Столь вариативный календарь составлен по опыту этого года, когда организаторам из-за ковидных ограничений пришлось отменять этапы в Южной Америке. В итоге четвертая гонка этого сезона вместо Бразилии продет на Сардинии, а место проведения пятой еще предстоит определить, но этап точно не состоится в Аргентине, где он планировался изначально.

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