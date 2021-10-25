Умение беречь машину принесло Abt Cupra первый подиум в Extreme E

Дуэт гонщиков уступил в финале лишь Молли Тейлор и Йохану из Rosberg X Racing – даже несмотря на стартовую заминку и потерю двери по ходу сложной дистанции.

Новый чемпион серии Pure ETCR Экстрем и его напарница Кляйншмидт, победитель Ралли Дакар, по итогам квалификации показали третью скорость среди девяти команд, а в полуфинале финишировали вторыми следом за Тейлор и Кристофферссоном.

На старте решающей гонки Кляйншмидт дала соперникам фору, оставив Odyssey 21 E-SUV на нейтральной передаче. Но затем немецкая гонщица сократила отставание от соперников, а после того, как за руль сел Экстрем, машина потеряла правую дверь во время прыжков по кочкам.

Тем временем лидирующий экипаж Кайла ЛеДюка и Сары Прайс (Chip Ganassi) выбыл из борьбы из за поломки, а на машинах соперников из X44 и JBXE тоже начались неполадки. Экстрем снизил темп и довел машину до финиша на второй позиции.

«Конечно, мне бы хотелось занять вторе место по итогам напряженной гонки и борьбы с соперниками, но в этот раз сложилось иначе, – сказал шведский гонщик. – На этой трассе машины испытывают очень серьезные нагрузки. Мы старались беречь нашу, чтобы она осталась целой – и в итоге этот прием сработал.

Условия были весьма непростыми. Многие участки оказались очень жесткими – с пересечениями дорог, "ступеньками" вверх и вниз. Машина не очень это любит».

Ютта Кляйншмидт, Маттиас Экстрем, ABT CUPRA XE Фото: Чарли Лопес / Motorsport Images

Маттиас продолжил: «У всех участников было много поломок и проблем, потому важно было найти верный темп на кочковатых участках, что оказалось непросто.

Я бы сказал, что наши машины не слишком подходят для таких условий, вы видели, как много было неполадок.

Всегда сложно, когда ты не можешь ехать на все 100 процентов и должен ограничивать себя. Приходится решать, какую нагрузку машина способна выдержать».

Кляйншмидт добавила: «На двух предыдущих этапах нам очень не везло, возникали проблемы. На этот раз удача была на нашей стороне, а со сложностями столкнулись соперники.

Даже если ты быстр, многое может произойти – и ты окажешься позади. Думаю, надо оценивать свои силы и надеяться, что машина останется целой, избежав проблем.

Я очень рада за команду, а когда поднимаешься на подиум, испытываешь самые приятные эмоции».