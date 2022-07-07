У команды Росберга отобрали победу в XE за аварию с Сайнсом

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Много раз переписанный календарь Extreme E в середине лета привел участников серии на остров Сардиния, где за одну неделю пройдут сразу два этапа – правда, для этого финал первого из них пришлось провести в четверг.

Решающий заезд удалось довести до конца только со второго раза – первую попытку прервали красные флаги после столкновения Йохана Кристофферссона с Карлосом Сайнсом-старшим. После переворота (на фото или видео) испанец сам выбрался из разбитой машины. Его увезли в больницу для проверок, но команда подтвердила, что ветеран постоянно находился в сознании.

Кристофферссон и его сменщица Микаэла Олин-Коттулински, представляющие команду Нико Росберга, выиграли заезд со второй попытки – но получили полминуты штрафа за аварию, что сделало победителями Сару Прайс и Кайла ЛеДюка из Ganassi. Это их первый подобный успех в Extreme E.

Вторыми в протоколе стали Тамара Молинаро и Тимо Шайдер из Xite Energy, а экипаж Росберга оказался на третьем месте. Впрочем, благодаря пяти дополнительным очкам за лучшее время на бонусном секторе Кристофферссон и Олин-Коттулински остались лидерами общего зачета.

Команда Дженсона Баттона осталась четвертой, причем на этот раз вместе с Кевином Хансеном за нее выступала норвежка Хедда Хосас.

Еще ниже оказался результат X44 Льюиса Хэмилтона. До того дуэт Себастьена Леба и Кристины Гутьеррес шесть раз за шесть этапов выигрывал квалификацию, но на этот раз показал только седьмое время, после чего закончил борьбу в полуфинале.

Следующий этап XE пройдет на Сардинии уже в воскресенье.

Сара Прайс, Кайл ЛеДюк, Chip Ganassi Racing Фото: Колин Макмастер / Motorsport Images