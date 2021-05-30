Смотрите прямо сейчас: гонка серии Extreme E в Сенегале

Одно из заметных событий этого гоночного уик-энда – второй этап серии Extreme E, представляющей собой езду по пересеченной местности на электрических внедорожниках. Напомним, что турнир, проходящий под лозунгами заботы об окружающей среде, пользуется исключительной популярностью среди звезд автоспорта: в числе участников – легенды ралли Себастьен Леб и Карлос Сайнс, а свои команды в Extreme E выставили сразу три чемпиона Ф1 – Дженсон Баттон, Нико Росберг и Льюис Хэмилтон.

Второй этап турнира в эти выходные проходит в Сенегале – неподалеку от Розового озера, где раньше заканчивалась классическая дистанция ралли-марафона «Дакар».

Стать свидетелем сражения за победу в гонке можно, присоединившись к трансляции на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Сначала зрители в записи увидят прошедшие утром полуфиналы, а потом в прямом эфире будут наблюдать за заездом, в котором будут распределены места в первой тройке. Комментировать соревнования будет ответственный редактор российской версии Motorsport.com Александр Кабановский.