Серия Extreme E отменила два финальных этапа

Этап в Амазонии должен был пройти 23-24 октября, а заезды на южной оконечности американского материка – 11-12 декабря. Однако в пятницу стало известно, что эти планы реализовать не удалось.

Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом в Южной Америке. По информации Motorsport.com, главной сложностью стали карантинные ограничения, которые могут помешать перемещениям персонала серии.

Пресс-служба приводит слова главы Extreme E Алехандро Агага: «Мы внимательно следили за ситуацией во всех местах, где были запланированы наши этапы в 2021 году – и решили принять упреждающее решение об отмене гонок в Южной Америке.

Так как нынешний сезон является для серии дебютным, нам важнее всего провести пять этапов безопасно и ответственно, учитывая интересы глобальных партнеров и собственного персонала.

Решение стало непростым, но действующие ограничения делают невозможным посещение определенных мест. Этот фактор очень важен, учитывая удаленный характер нашей деятельности».

При этом в Extreme E уже приступили к поиску альтернативных локаций. Одним из вариантов считаются восточно-шотландские острова. Гонки могут пройти там в дни Конференции ООН по климату, которая состоится в Глазго в ноябре.

Ранее уже прошли этапы внедорожных электрогонок в Саудовской Аравии и Сенегале. На 28-29 августа запланированы заезды в Гренландии. Прямые трансляции Extreme E в сезоне-2021 можно смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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