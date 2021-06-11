Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA
Extreme E Новости

Серия Extreme E отменила два финальных этапа

Автор:

Гонки электровнедорожников не приедут в Бразилию и Аргентину – но организаторы серии уже ищут варианты на замену

Серия Extreme E отменила два финальных этапа

Этап в Амазонии должен был пройти 23-24 октября, а заезды на южной оконечности американского материка – 11-12 декабря. Однако в пятницу стало известно, что эти планы реализовать не удалось. 

Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом в Южной Америке. По информации Motorsport.com, главной сложностью стали карантинные ограничения, которые могут помешать перемещениям персонала серии. 

Пресс-служба приводит слова главы Extreme E Алехандро Агага: «Мы внимательно следили за ситуацией во всех местах, где были запланированы наши этапы в 2021 году – и решили принять упреждающее решение об отмене гонок в Южной Америке.

Так как нынешний сезон является для серии дебютным, нам важнее всего провести пять этапов безопасно и ответственно, учитывая интересы глобальных партнеров и собственного персонала.  

Решение стало непростым, но действующие ограничения делают невозможным посещение определенных мест. Этот фактор очень важен, учитывая удаленный характер нашей деятельности». 

При этом в Extreme E уже приступили к поиску альтернативных локаций. Одним из вариантов считаются восточно-шотландские острова. Гонки могут пройти там в дни Конференции ООН по климату, которая состоится в Глазго в ноябре. 

Ранее уже прошли этапы внедорожных электрогонок в Саудовской Аравии и Сенегале. На 28-29 августа запланированы заезды в Гренландии. Прямые трансляции Extreme E в сезоне-2021 можно смотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

Читайте также:

Поделились
Комментарии

Связанное видео

Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA

Предыдущая новость

Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA

Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

1дн
2
Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

3
Формула 1

Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах

4
Формула 1

Red Bull не нашла серьезных повреждений шасси Ферстаппена

5
Формула 1

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков

Самое важное:
Серия Extreme E отменила два финальных этапа
ExE

Серия Extreme E отменила два финальных этапа

McLaren выступит в Extreme E
ExE

McLaren выступит в Extreme E

Организаторы ФЕ и Extreme E запустят гонки электрокатеров
Формула E

Организаторы ФЕ и Extreme E запустят гонки электрокатеров

7 июн. 2021 г.
Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA
ExE

Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA

4 июн. 2021 г.
Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1
Формула 1

Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1

1 июн. 2021 г.
Больше от
Мэтт Кью
Хэмилтон пригласил нового менеджера
Формула 1

Хэмилтон пригласил нового менеджера

В календаре Формулы Е появятся четыре новые гонки
Формула E

В календаре Формулы Е появятся четыре новые гонки

Формула Е изменила правила после скандального этапа в Валенсии Монако
Формула E

Формула Е изменила правила после скандального этапа в Валенсии

Самое читаемое Сегодня

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда
Формула 1 Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах
Формула 1 Формула 1

Феттель перестроил работу Aston Martin. Пока на брифингах

Red Bull не нашла серьезных повреждений шасси Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Red Bull не нашла серьезных повреждений шасси Ферстаппена

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков
Формула 1 Формула 1

Расселл согласился закончить сезон-2021 без заработанных очков

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота
Формула 1 Формула 1

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы
Формула 1 Формула 1

Вольф: Слабые гонки не заставят Mercedes поменять планы

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился на снижение зарплаты в Mercedes

Самое важное:

Серия Extreme E отменила два финальных этапа
Extreme E Extreme E

Серия Extreme E отменила два финальных этапа

McLaren выступит в Extreme E
Extreme E Extreme E

McLaren выступит в Extreme E

Организаторы ФЕ и Extreme E запустят гонки электрокатеров
Формула E Формула E

Организаторы ФЕ и Extreme E запустят гонки электрокатеров

Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA
Extreme E Extreme E

Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.