Сайнс-старший выступит в Extreme E

Как стало известно Motorsport.com, 58-летний Карлос Сайнс – отец пилота McLaren в Ф1 – в предстоящем году сядет за руль Odyssey 21 E-SUV нового первенства Алехандро Агага.

Обладатель трех побед на «Дакаре», последнюю из которых он одержал в этом сезоне, познакомился с Odyssey во время январского марафона в Саудовской Аравии. Тогда организаторы допустили электропикап на старт заключительного спецучастка гонки, где им управлял Кен Блок.

По имеющейся информации, Сайнс тогда же провел переговоры с Агагом, а в октябре принял участие в тестах 550-сильного Odyssey на юге Франции. В тех заездах также принимали участие Валттери Боттас и Себастьен Леб.

Как стало известно Motorsport.com. Сайнс уже договорился с одной из команд в выступлениях в сезоне-2021, который начнется в марте и будет состоять из пяти этапов.

Его напарницей – экипаж по правилам состоит из мужчины и женщины – станет Лайа Санс, которая десять раз финишировала на «Дакаре» за рулем мотоцикла. У испанки также есть опыт выступлений в кольцевых и ралли-кроссовых соревнованиях на автомобиле.