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Extreme E Новости

Сайнс-старший проведет еще один сезон в Extreme E

Он продолжит выступать в составе своей команды

Сайнс-старший проведет еще один сезон в Extreme E
Мэтт Кью
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Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс примет участие во втором сезоне Extreme E. Вместе с Карлосом за рулем машины команды Sainz XE Team поедет многократная участница «Дакара» Лайя Санс.

 

На прошлой неделе стало также известно о присоединении к Extreme E еще одного участника легендарного марафона: четырехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия попробует себя в электрическом чемпионате вместе с командой Abt Cupra. Он заменит Маттиаса Экстрема.

По итогам прошлого сезона Сайнс и Санс заняли шестую позицию, набрав одинаковое количество очков с экипажем Экстрема.

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