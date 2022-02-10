Сайнс-старший проведет еще один сезон в Extreme E
Он продолжит выступать в составе своей команды
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Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс примет участие во втором сезоне Extreme E. Вместе с Карлосом за рулем машины команды Sainz XE Team поедет многократная участница «Дакара» Лайя Санс.
На прошлой неделе стало также известно о присоединении к Extreme E еще одного участника легендарного марафона: четырехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия попробует себя в электрическом чемпионате вместе с командой Abt Cupra. Он заменит Маттиаса Экстрема.
По итогам прошлого сезона Сайнс и Санс заняли шестую позицию, набрав одинаковое количество очков с экипажем Экстрема.
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Сайнс-старший проведет еще один сезон в Extreme E
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