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Extreme E Новость

Сайнс попросил у Extreme E скидку на возраст. И на размер

Автор:
, Главный редактор

Даже в чемпионате, который позиционирует себя как часть борьбы за спасение планеты, быстро начались споры вокруг нюансов правил

Сайнс попросил у Extreme E скидку на возраст. И на размер

В эти выходные в Сенегале проходит второй этап нового гоночного чемпионата Extreme E. Как выглядят гонки на электрических внедорожниках и как себя проявляют смешанные (из одного гонщика и одной гонщицы) экипажи с большим количеством звезд – можно, кстати, увидеть с помощью сопровождающихся русским комментарием прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Одним из пунктов правил Extereme E устанавливается минимальное обязательное время пит-стопа (во время которого происходит замена пилота). Это сделано, чтобы команды не стремились провести пит-стоп как можно быстрее – чтобы у них не было искушения пожертвовать безопасностью ради выигрыша во времени. На первом этапе действовал лимит в 45 секунд – но так как большинство команд легко в него уложилось, на втором этапе минимальное время был уменьшено до 40 секунд.

Однако нововведение осудил один из участников заездов – двукратный чемпион мира по ралли (и отец нынешнего пилота Ferrari) Карлос Сайнс-старший.

«В соревнованиях участвуют спортсмены разного возраста, разного роста и разного веса – и это надо учитывать, - заявил пилот журналистам. – Вот я вешу 85 килограммов. Моя напарница Лайя Санс – тоже достаточно крепкая. И нам сложнее проводить смены, чем другим экипажам.

На мой взгляд, организаторам эти 5 секунд погоды не сделают. А нам могут. Ведь ограничения у нас весьма жесткие: нельзя даже ослаблять ремни на ходу, надо сначала остановиться. А я люблю затягивать их по-правильному, то есть очень туго – и чтобы полностью их распустить, требуется время. В итоге сделать все правильно за 40 секунд нам сложновато.

Раз уж чемпионат пропагандирует идеи равных возможностей, не должно быть проблемой вернуть эти лишние 5 секунд. Результат же не должен зависеть от того, тяжелее ты или легче, выше или ниже. Все это не должно быть решающим фактором».

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Тем временем стало известно, что у одной из участниц соревнований, Клаудии Хюртген, был выявлен коронавирус. В результате немку в роли напарницы Маттиаса Экстрема заменит не менее известная спортсменка, победительница «Дакара», 58-летняя Ютта Кляйншмидт.

Как выступят Кляйншмидт и Сайнс-старший на соревнованиях в Сенегале – покажет прямая трансляция на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в воскресенье в 17:00.

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Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет

Предыдущая новость

Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Карлос Сайнс-ст.
Автор Кирилл Качнов

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