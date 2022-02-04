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Extreme E Новость

Росберг увел у Баттона гонщицу Extreme E

Новой напарницей Йохана Кристофферссона в гонках электрических внедорожников стала Микаэла Олин-Коттулински

Росберг увел у Баттона гонщицу Extreme E
Александр Кабановский
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Коллектив RXR, принадлежащий Нико Росбергу, стал первым в истории чемпионом серии Extreme E, одержав в минувшем сезоне три победы на пяти этапах. За чемпиона Ф1 2016 года выступали швед Йохан Кристофферссон и австралийская гонщица Молли Тейлор. 

Однако в пятницу пресс-служба XE объявила, что в 2022-м состав XRX изменится: обладатель четырех чемпионских титулов в мировом ралли-кроссе Кристофферссон сохранил свое место, а в паре с ним теперь будет выступать Микаэла Олин-Коттулински.

 

Гонщица шведского Туринга в дебютном розыгрыше XE защищала цвета команды Дженсона Баттона JBXE, с которой заняла итоговое третье место, трижды побывав на подиуме. Ее лучшим результатом стало второе место в Гренландии.

Уволенная Тейлор, которая специально переехала жить из родной Австралии в Европу, чтобы не страдать от карантинных ограничений, в инстаграме поблагодарила команду Росберга за прошедший сезон, написав также: «Не секрет, что в реальности гоночный мир очень сложен, часто здесь действуют обстоятельства, которые вне контроля для гонщика. Для меня эти изменения в планах на 2022 год стали неожиданными. Но будьте уверены – несмотря на небольшой перерыв, моя история в Extreme E еще не закончена».

О составе JBXE на стартующий в конце февраля сезон пока ничего не известно. В 2021-м за нее выступали сам Дженсон и сменивший его после первого же этапа Кевин Хансен. Баттон рассказал Motorsport.com, что нацелен продолжать выступления, однако прежде должен убедиться, что это будет выгодно в коммерческом плане. 

Правила серии требуют, чтобы каждый экипаж составляли мужчина и женщина.

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