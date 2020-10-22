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Extreme E / Новость

Росберг решил вновь побить Хэмилтона. Теперь как босс команды Extreme E

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Росберг решил вновь побить Хэмилтона. Теперь как босс команды Extreme E
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Чемпион Ф1 2016 года выставит собственный коллектив в новой серии гонок на электровнедорожниках

Первый сезон соревнований на 550-сильных багги стартует в 2021 году. Интерес к проекту уже выразили многие известные представители мира автоспорта: Валттери Боттас провел тесты, а Льюис Хэмилтон объявил, что выставит в Extreme E собственную команду. 

Поздно вечером в среду стало известно, что соперником британца выступит Нико Росберг – с 2013 по 2016 годы они были партнерами по Mercedes в Ф1, сражаясь за победы и титулы. Немец ушел из чемпионата, став сильнейшим в сезоне-2016 – и теперь их противостояние с Льюисом возобновится уже в новом качестве.

«Мы рады объявить о запуске Rosberg Xtreme Racing, – приводит слова Нико пресс-служба. – Серия Extreme E не только открывает удивительные гоночные возможности, но и побуждает сражаться с изменениями климата, важнейшей угрозой для нашей планеты. 

Покинув Ф1, я посвятил себя экологическим технологиям, и возможность сочетать их с моей страстью к гонкам доставляет невероятное удовольствие».

Официальным партнером команды Росберга выступит производитель дорогих катамаранов  Sunreef Yachts.

Слайдер
Список

2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга

2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга
1/2

Фотограф: Rosberg Xtreme Racing

2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга

2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга
2/2

Фотограф: Rosberg Xtreme Racing

Ранее свое участие в новом чемпионате уже подтвердили команды Chip Ganassi Racing, Andretti/United Autosports, Abt Sportsline, Techeetah и HWA.

Ожидалось, что сезон-2021 стартует в январе, но все выше вероятность, что первый этап будет перенесен на март. Гонки пройдут в экзотических местах Сенегала, Саудовской Аравии, Непала, Гренландии и Бразилии. 

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Нико Росберг
Команды Rosberg Xtreme Racing
Автор Дэвид Малшер

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