Росберг решил вновь побить Хэмилтона. Теперь как босс команды Extreme E

Первый сезон соревнований на 550-сильных багги стартует в 2021 году. Интерес к проекту уже выразили многие известные представители мира автоспорта: Валттери Боттас провел тесты, а Льюис Хэмилтон объявил, что выставит в Extreme E собственную команду.

Поздно вечером в среду стало известно, что соперником британца выступит Нико Росберг – с 2013 по 2016 годы они были партнерами по Mercedes в Ф1, сражаясь за победы и титулы. Немец ушел из чемпионата, став сильнейшим в сезоне-2016 – и теперь их противостояние с Льюисом возобновится уже в новом качестве.

«Мы рады объявить о запуске Rosberg Xtreme Racing, – приводит слова Нико пресс-служба. – Серия Extreme E не только открывает удивительные гоночные возможности, но и побуждает сражаться с изменениями климата, важнейшей угрозой для нашей планеты.

Покинув Ф1, я посвятил себя экологическим технологиям, и возможность сочетать их с моей страстью к гонкам доставляет невероятное удовольствие».

Официальным партнером команды Росберга выступит производитель дорогих катамаранов Sunreef Yachts.

Слайдер Список 2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга 1 / 2 Фотограф: Rosberg Xtreme Racing 2021 RXR Spark ODYSSEY 21 команды Нико Росберга 2 / 2 Фотограф: Rosberg Xtreme Racing

Ранее свое участие в новом чемпионате уже подтвердили команды Chip Ganassi Racing, Andretti/United Autosports, Abt Sportsline, Techeetah и HWA.

Ожидалось, что сезон-2021 стартует в январе, но все выше вероятность, что первый этап будет перенесен на март. Гонки пройдут в экзотических местах Сенегала, Саудовской Аравии, Непала, Гренландии и Бразилии.