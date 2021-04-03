Новый проект Алехандро Агага с первой же сессии продемонстрировал, что не даст скучать поклонникам гонок. Хотя в субботу утром участники провели лишь квалификацию без очной борьбы, ярких событий произошло великое множество.

Самым зрелищным стало крушение немецкой гонщицы Клаудии Хюртген – перед самым финишем ветеран Туринга не удержала под контролем 540-сильный внедорожник и перевернулась.

Сама гонщица не пострадала, но ее команде придется пропустить вечернюю квалификацию, чтобы успеть восстановить машину к воскресным заездам.

Между тем, в споре за лучшее время то итогам двух 9-километровых кругов сошлись команды двух непримиримых соперников по Ф1, Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

Первую представляли Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес, вторую – Йохан Кристофферссон и Молли Тейлор. Несмотря на то, что Тейлор – чемпионка Австралии по ралли – едва не разбила машину после неудачного прыжка, ее команда стала сильнейшей.

Примечательно, что при времени прохождения дистанции более десяти минут разница между командами Росберга и Хэмилтона составила лишь 4,5 секунды.

Третьим стала команда Карлоса Сайнса-старшего, за которую выступали он сам и Лайя Санс – они проиграли 33 секунды.

Кроме Хюртген, перевернул свой внедорожник экс-пилот Ф1 и WRC Стефан Сарразен.

Другие участники тоже столкнулись с проблемами. У Дженсона Баттона из-за сбоя электроники мотора снизилась мощность: чемпион Ф1 закончил свой круг, имея в батарее еще 26% заряда.

У Кэти Маннингс еще до середины круга разбортировалось заднее колесо, другая гонщица, Кристина Джампаоли Дзонка, превысила скорость в зоне смены пилотов, за что судьи присудили ее экипажу 75 штрафных секунд.

Машину команды Chip Ganassi Racing, которую накануне разбил на обкатке Кайл ЛеДюк, ремонтировали до пяти часов утра, но на дистанции у нее отказал электроусилитель руля, вынудив самого американца и его напарницу Сару Прайс терять время, «заправляя» тяжелую машину в повороты.

Вторая квалификация пройдет в Саудовской Аравии в субботу вечером, а гоночные заезды намечены на воскресенье.

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.