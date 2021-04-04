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Extreme E / Новость

Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E

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Первая дуэль бывших напарников по Ф1 осталась за Нико

Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E

Команда Нико Росберга Rosberg X Racing выиграла первый в истории этап серии элекровнедорожников Extreme E.

В финале команда, за которую выступают Молли Тэйлор и Йохан Кристоферссон превзошла соперников из команды Льюиса Хэмилтона X44 в составе Себастьена Леба и Кристины Гутьеррес. Тройку лидеров замкнула пара Тимми Хансена и Кэти Маннингз из Adretti United.

При этом, в финальном заезде Маннингз и Хансен опередили Леба и Гутьеррес, но по сумме баллов за весь этап оказались ниже их.

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Гениальная находка – или пафосный пузырь? 5 выводов по итогам первого этапа Extreme E
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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг
Автор Мэтт Кью

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