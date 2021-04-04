Росберг обошел Хэмилтона на первом этапе Extreme E

Команда Нико Росберга Rosberg X Racing выиграла первый в истории этап серии элекровнедорожников Extreme E.

В финале команда, за которую выступают Молли Тэйлор и Йохан Кристоферссон превзошла соперников из команды Льюиса Хэмилтона X44 в составе Себастьена Леба и Кристины Гутьеррес. Тройку лидеров замкнула пара Тимми Хансена и Кэти Маннингз из Adretti United.

При этом, в финальном заезде Маннингз и Хансен опередили Леба и Гутьеррес, но по сумме баллов за весь этап оказались ниже их.