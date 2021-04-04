Росберг и Баттон пострадали в Extreme E из-за поломки техники

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Команда Нико Росберга Rosberg X Racing была быстрейшей в квалификации первого в истории этапа серии Xtreme E. Однако после финиша первое место ушло к команде давнего соперника Росберга, Льюиса Хэмилтона.
RXR была наказана за превышение скорости в медленной зоне при смене гонщика. В тот момент за рулем машины находилась Молли Тэйлор, а ее напарник Йохан Кристофферсон рассказал, что причиной нарушения стала поломка техники. Тэйлор включила лимитатор и не следила за скоростью, так как она должна была ограничиться автоматически. Но лимитатор не сработал, из-за чего скорость была превышена. Это отбросило RXR с первой позиции на третью.
От схожей поломки пострадала команда Дженсона Баттона JBXE, которая в протоколе квалификации стала шестой.
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|Серия
|Extreme E
|Пилоты
|Дженсон Баттон , Нико Росберг
|Автор
|Мэтт Кью