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Extreme E / Новости

Росберг и Баттон пострадали в Extreme E из-за поломки техники

Автор:

В командах бывших чемпионов Формулы 1 отказали лимитаторы скорости

Росберг и Баттон пострадали в Extreme E из-за поломки техники

Команда Нико Росберга Rosberg X Racing была быстрейшей в квалификации первого в истории этапа серии Xtreme E. Однако после финиша первое место ушло к команде давнего соперника Росберга, Льюиса Хэмилтона.

RXR была наказана за превышение скорости в медленной зоне при смене гонщика. В тот момент за рулем машины находилась Молли Тэйлор, а ее напарник Йохан Кристофферсон рассказал, что причиной нарушения стала поломка техники. Тэйлор включила лимитатор и не следила за скоростью, так как она должна была ограничиться автоматически. Но лимитатор не сработал, из-за чего скорость была превышена. Это отбросило RXR с первой позиции на третью.

От схожей поломки пострадала команда Дженсона Баттона JBXE, которая в протоколе квалификации стала шестой.

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Дженсон Баттон , Нико Росберг
Автор Мэтт Кью

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