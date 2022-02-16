Росберг и Баттон неожиданно обменялись гонщицами

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В чемпионате Extreme E, где проходят гонки на электрических внедорожниках, за несколько дней до старта первого этапа этого года в Саудовской Аравии произошли неожиданные кадровые изменения.

Сначала команда RXR, которая принадлежит чемпиону Формулы 1 2016 года Нико Росбергу и которая выиграла титул в прошлом сезоне, отказалась от услуг австралийской раллистки Молли Тейлор и переманила у команды JBXE гонщицу Микаэлу Олин-Коттулински. При этом Тейлор специально переехала ради участия в Extreme E из Австралии в Европу и была явно огорчена такому развитию событий.

В ответ уже JBXE позвала на место Олин-Коттулински уволенную Росбергом Молли Тейлор. О новом назначении было объявлено буквально за несколько дней до старта первого этапа второго сезона в эти выходные в Абу-Даби. Впрочем, пока Тейлор объявлена только на один этап.

Напомним, что JBXE – это команда, принадлежащая другому чемпиону Формулы 1, обладателю титула 2009 года Дженсону Баттону.

По правилам Extreme E, за каждую команду выступает один экипаж, который обязан быть смешанным, то есть состоять из мужчины и женщины. Таким образом новым напарником Олин-Коттулински станет Йохан Кристофферссон, а Тейлор теперь будет выступать в паре с Кевином Хансеном. Впрочем, не исключено, что на некоторых этапах за руль сядет и сам Дженсон Баттон, как он однажды уже сделал в 2021 году.