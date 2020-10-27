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Extreme E / Прямой эфир

Прямой эфир: мега-презентация серии Extreme E

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Прямой эфир: мега-презентация серии Extreme E

Амбициозный и экзотический проект раскроет ряд подробностей о своем первом сезоне, который начнется уже в январе

Прямо сейчас в Лондоне проходит презентация нового гоночного турнира – Extreme E, представляющей собой серию ралли-рейдов на электрических внедорожников.

Организаторы чемпионата (у истоков которого стояли основатель Формулы Е Алехандро Агаг и чемпион IndyCar, а позже гоночный менеджер Жиль де Ферран) уже сообщили сообщить немало интересного о своих соревнованиях. Гонки будут проходить в таких экзотических местах, как Гренландия и Амазония, в программе этапов будут соревнования по прыжкам с трамплина – а экипажи (по два пилота в каждом) обязательно должны быть сформированы из мужчины и женщины.

Первый этап первого в истории сезона Extreme E должен пройти в январе в африканском Сенегале.

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Болельщики Формулы 1 в последние месяцы могли обратить внимание на Extreme E в силу того, что о планах выставить свои команды в турнире объявили сначала Льюис Хэмилтон – а потом Нико Росберг. Соперничество британца и немца, таким образом, продолжится на новом уровне (а Валттери Боттас, кстати, недавно тестировал прототип гоночного автомобиля Extreme E). 

Сегодня на презентации среди прочего будут представлены расцветки гоночных команд, включая Rosberg Xtreme Racing и хэмилтоновскую X44. Но наверняка это далеко не единственное, ради чего стоит следить за ходом презентации.

 
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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Росберг

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