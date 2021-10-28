Петеранселя позвали на тесты новичков

На следующей неделе чемпионат Extreme E проведет в Сардинии тесты новичков. Команда RXR чемпиона Формулы 1 2016 года Нико Росберга пригласила для тестов 14- кратного чемпионата «Дакара» Стефана Переранселя.

Тесты продут на полигоне НАТО близ города Теулада, где недавно состоялся этап Extreme E. Победу в нем одержал, кстати, как раз экипаж команды RXR.

Пожалуй, Петерансель станет самым опытным из всех «новичков» на тесте. Смысл его участия до конца не понятен, так как в Extreme E используются унифицированные электрические внедорожники, так что приглашение столь опытного пилота для тестирования новой техники не имеет смысл.

Возможно, сам Петерансель не против поездить на электрическом внедорожнике, так как сам в следующем году стартует на «Дакаре» также на электрическом автомобиле. Речь идет о гоночной машине Audi, в которой хотя и есть бензиновый двигатель, он служит лишь для привода генератора, а колеса вращают исключительно электромоторы.

Дополнительная информация: Мэтт Кью