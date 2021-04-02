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Extreme E / Саудовская Аравия / Новость

Первая авария в истории Extreme E: фото и видео

Автор:
, Ответственный редактор

Американец Кайл ЛеДюк разбил первую машину еще до официального старта дебютного уик-энда новой серии

Первая авария в истории Extreme E: фото и видео

В субботу в Саудовской Аравии начнется история гоночного первенства Extreme E – гонок на электровнедорожниках в экзотических местах планеты. 

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В пятницу участники чемпионата проводили обкатку машин и знакомились с трассой. Уже на этой стадии произошла первая серьезная авария. Мастер американских внедорожных гонок Кайл ЛеДюк не справился с управлением и влетел в дюну. 

 
 

Стоит отметить, что организаторы Extreme E подготовили для этапа весьма сложную трассу – об этом можно судить по кадрам, снятым из одной из машин. 

 

Квалификации пройдут в Саудовской Аравии в субботу, а гоночные заезды – в воскресенье. 

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.

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Росберг разбил Хэмилтона в дебюте Extreme E, две машины перевернулись
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Об этой статье

Серия Extreme E
Этап Саудовская Аравия
Автор Александр Кабановский

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