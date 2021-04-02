Первая авария в истории Extreme E: фото и видео

В субботу в Саудовской Аравии начнется история гоночного первенства Extreme E – гонок на электровнедорожниках в экзотических местах планеты.

В пятницу участники чемпионата проводили обкатку машин и знакомились с трассой. Уже на этой стадии произошла первая серьезная авария. Мастер американских внедорожных гонок Кайл ЛеДюк не справился с управлением и влетел в дюну.

Стоит отметить, что организаторы Extreme E подготовили для этапа весьма сложную трассу – об этом можно судить по кадрам, снятым из одной из машин.

Квалификации пройдут в Саудовской Аравии в субботу, а гоночные заезды – в воскресенье.

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.