Первая авария в истории Extreme E: фото и видео
Американец Кайл ЛеДюк разбил первую машину еще до официального старта дебютного уик-энда новой серии
В субботу в Саудовской Аравии начнется история гоночного первенства Extreme E – гонок на электровнедорожниках в экзотических местах планеты.
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В пятницу участники чемпионата проводили обкатку машин и знакомились с трассой. Уже на этой стадии произошла первая серьезная авария. Мастер американских внедорожных гонок Кайл ЛеДюк не справился с управлением и влетел в дюну.
Стоит отметить, что организаторы Extreme E подготовили для этапа весьма сложную трассу – об этом можно судить по кадрам, снятым из одной из машин.
Квалификации пройдут в Саудовской Аравии в субботу, а гоночные заезды – в воскресенье.
Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.
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Об этой статье
|Серия
|Extreme E
|Этап
|Саудовская Аравия
|Автор
|Александр Кабановский