Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона

Чемпионат, придуманный боссом Формулы Е Алехандро Агагом, изначально планировали проводить в экзотических местах: это Арктика, Гималаи, Сахара, леса Амазонии и острова Индийского океана.

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Первый сезон стартует в январе 2021-го у Розового озера в Сенегале. Затем участники переедут в пустыни Саудовской Аравии, после чего их ждут высокогорный Непал, Гренландия и джунгли Бразилии.

«Сегодня великий день, ведь публикация самого первого календаря – это важнейший момент для любого чемпионата, – рассказал Агаг Motorsport.com. – Запуская этот проект, мы еще не знали, где именно будут проходить гонки. У нас не было уверенности, что получится отыскать подходящие площадки, которые не вызвали бы вопросов у природоохранных организаций.

Мы хотели отыскать такие места, увидев которые, люди поняли бы, что мы не вредим им, но в то же время задались бы вопросом, как сохранить их от разрушения».

Команда организаторов Extreme E планирует перемещаться между этапами на корабле «Святая Елена», который сейчас проходит модернизацию.

Свое участие в дебютном сезоне внедорожных гонок уже подтвердили команды Venturi, ABT, HWA и Veloce Racing. По информации Motorsport.com, целью организаторов является привлечение десяти команд, каждая их которых выставит одну машину.

Календарь Extreme E на 2021 год