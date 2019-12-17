Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона
В 2021 году серия гонок на электрических внедорожниках проведет пять этапов в самых экзотических местах планеты.
Чемпионат, придуманный боссом Формулы Е Алехандро Агагом, изначально планировали проводить в экзотических местах: это Арктика, Гималаи, Сахара, леса Амазонии и острова Индийского океана.
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Первый сезон стартует в январе 2021-го у Розового озера в Сенегале. Затем участники переедут в пустыни Саудовской Аравии, после чего их ждут высокогорный Непал, Гренландия и джунгли Бразилии.
«Сегодня великий день, ведь публикация самого первого календаря – это важнейший момент для любого чемпионата, – рассказал Агаг Motorsport.com. – Запуская этот проект, мы еще не знали, где именно будут проходить гонки. У нас не было уверенности, что получится отыскать подходящие площадки, которые не вызвали бы вопросов у природоохранных организаций.
Мы хотели отыскать такие места, увидев которые, люди поняли бы, что мы не вредим им, но в то же время задались бы вопросом, как сохранить их от разрушения».
Команда организаторов Extreme E планирует перемещаться между этапами на корабле «Святая Елена», который сейчас проходит модернизацию.
Свое участие в дебютном сезоне внедорожных гонок уже подтвердили команды Venturi, ABT, HWA и Veloce Racing. По информации Motorsport.com, целью организаторов является привлечение десяти команд, каждая их которых выставит одну машину.
Календарь Extreme E на 2021 год
|Дата
|Страна
|Место проведения
|22-24 января
|Сенегал
|Розовое озеро, Дакар
|4-6 марта
|Саудовская Аравия
|Шараан, Аль-Ула
|6-8 мая
|Непал
|долина Кали Гандаки
|27-29 августа
|Дания
|Кангерлуссуак, Гренландия
|29-31 октября
|Бразилия
|Сантарем, провинция Пара
Об этой статье
|Серия
|Extreme E
|Автор
|Алекс Калинаукас
Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона
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