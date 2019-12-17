Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Extreme E / Новость

Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона

Поделились
Комментарии
Автор:
, Редактор
17 дек. 2019 г., 10:21

В 2021 году серия гонок на электрических внедорожниках проведет пять этапов в самых экзотических местах планеты.

Чемпионат, придуманный боссом Формулы Е Алехандро Агагом, изначально планировали проводить в экзотических местах: это Арктика, Гималаи, Сахара, леса Амазонии и острова Индийского океана. 

Читайте также:

Первый сезон стартует в январе 2021-го у Розового озера в Сенегале. Затем участники переедут в пустыни Саудовской Аравии, после чего их ждут высокогорный Непал, Гренландия и джунгли Бразилии. 

«Сегодня великий день, ведь публикация самого первого календаря – это важнейший момент для любого чемпионата, – рассказал Агаг Motorsport.com. – Запуская этот проект, мы еще не знали, где именно будут проходить гонки. У нас не было уверенности, что получится отыскать подходящие площадки, которые не вызвали бы вопросов у природоохранных организаций. 

Мы хотели отыскать такие места, увидев которые, люди поняли бы, что мы не вредим им, но в то же время задались бы вопросом, как сохранить их от разрушения».

Команда организаторов Extreme E планирует перемещаться между этапами на корабле «Святая Елена», который сейчас проходит модернизацию.  

Свое участие в дебютном сезоне внедорожных гонок уже подтвердили команды Venturi, ABT, HWA и Veloce Racing. По информации Motorsport.com, целью организаторов является привлечение десяти команд, каждая их которых выставит одну машину. 

Календарь Extreme E на 2021 год

Дата Страна Место проведения
22-24 января Senegal Сенегал Розовое озеро, Дакар
4-6 марта Saudi Arabia Саудовская Аравия Шараан, Аль-Ула
6-8 мая Nepal Непал долина Кали Гандаки
27-29 августа Denmark Дания Кангерлуссуак, Гренландия
29-31 октября Brazil Бразилия Сантарем, провинция Пара
Следующая новость
Основатель Marussia объединил усилия с Ньюи

Предыдущая новость

Основатель Marussia объединил усилия с Ньюи
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Extreme E
Автор Алекс Калинаукас

Самое читаемое

1
Формула E

Мощнее, меньше, легче. Каким станет новое поколение машин Формулы Е

2
Формула 1

Williams взяла на работу экс-юниора Red Bull Тиктума

3
Формула 1

Пилоты Формулы 1 выбрали лучших гонщиков 2019-го. Квят опять вне топ-10

4
Формула 1

Дочь Экклстоуна ограбили на 66 миллионов долларов

5
Формула 1

Вильнев: Шансы Ferrari на титул зависят от войны Феттеля и Леклера

Самое важное:

Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона
XES

Организаторы Extreme E представили календарь дебютного сезона

Основатель Marussia объединил усилия с Ньюи
XES

Основатель Marussia объединил усилия с Ньюи

Ньюи и Вернь объединились для участия в Extreme E
XES

Ньюи и Вернь объединились для участия в Extreme E

Тесты Extreme E: Ожье, чемпионка W Series и экс-подружка Ферстаппена
XES

Тесты Extreme E: Ожье, чемпионка W Series и экс-подружка Ферстаппена

Ожье стал послом серии гонок на электровнедорожниках Extreme E
XES

Ожье стал послом серии гонок на электровнедорожниках Extreme E

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.