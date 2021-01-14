Организаторы Extreme E отложили старт дебютного сезона

Изначально внедорожные электрогонки должны были взять старт в январе 2021-го в Сенегале. Однако планы пришлось корректировать, и до последнего времени первый этап был запланирован на 20-21 марта.

Однако поздно вечером в среду организаторы Extreme E объявили о новом переносе: теперь дебютные соревнования отложены до 3-4 апреля. Местом их проведения осталась пустыня в окрестностях саудовской Аль-Улы, где в эти дни сражаются участники «Дакара».

Основатель чемпионата Алехандро Агаг сказал агентству Reuters: «Мы с оптимизмом смотрим на новую дату и уверены в ней на 99%. Впрочем, из-за нынешней ситуации с COVID никогда нельзя говорить "никогда".

Но тот факт, что сейчас в Саудовской Аравии проходит «Дакар», вселяет в нас оптимизм. Надеюсь, к апрелю положение улучшится, хотя такие слова мы говорим уже несколько месяцев, а вирус упорно не желает отступать».

Ожидается, что Extreme E будет использовать принцип «пузырей» для разделения участников. Такой подход неплохо зарекомендовал себя в Ф1 и MotoGP, он же используется сейчас на «Дакаре».

По сравнению с первоначальной версией календаря этап внедорожных электрогонок в Сенегале перенесен на конец весны, а место Непала заняла Аргентина.

Календарь Extreme E на 2021 год