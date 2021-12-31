Баттон рассказал, как стал «зеленым»

Дженсон Баттон в 2021 году выступил в новой для себя роли владельца команды чемпионата Extreme E. Экипаж его коллектива JBXE стал третьим в общем зачете, уступив командам Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона.

После окончания сезона Баттон признался, что новый опыт полностью изменил его собственное отношение к проблемам сохранения окружающей среды.

«После этапа на месте его проведения не остается никакого мусора, – рассказал Баттон. – Каждый из нас даже обязан приезжать со своей столовой посудой, чтобы не использовать одноразовую. Это может звучать глупо, но для этого не требуется особо никаких усилий. И в каждой гоночной серии можно сделать что-то подобное.

За год я проникся заботой об окружающей среде. Теперь в моем доме на крыше стоят солнечные панели. Я купил электровелосипед и езжу на нем в тренажерный зал, куда раньше приезжал на машине. Это небольшой вклад, но так может сделать каждый. И когда это случится, то это будет огромным изменением в мире».

У Баттона прежде уже был опыт выступления с собственной командой, но в Extreme E он впервые был единственным владельцем. И обнаружил, что это даже волнительнее, чем самому садиться за руль.

«В боксах я нервничаю куда сильнее, чем за рулем, – признался Баттон. – Думаю, все дело в том, что я не контролирую гонку. Это совсем другие эмоции. Адреналина гораздо больше! Еще до старта мое сердце начинает вырываться из груди! Но мне нравятся эти ощущения».