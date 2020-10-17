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Extreme E / Новость

На серию Extreme E подали в суд из-за названия

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На серию Extreme E подали в суд из-за названия
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Компания спортивных приключений Extreme International намерена лишить организаторов гонок на электровнедорожниках права использовать выбранное имя

По информации издания SportsCal, владельцы Extreme International будут защищать собственный бренд Extreme, относящийся к категории мероприятий.

Судебные заседания в отношении прав на товарный знак стартуют в начале следующего года в Британии и Европе.

Extreme International, позиционирующая себя как «культовый лайфстайл-бренд и сообщество, посвященное спорту и приключениям», занимается разработкой и проведением  мероприятий и их медиа-освещением.

Она имеет отношение и к миру гонок – в частности, принимает участие в организации выставочных заездов Extreme Drift All Stars и шоу Top Gear Live. Несколько гонщиков «Дакара» и мирового ралли-кросса являются послами этого бренда.

Основатель и исполнительный директор Extreme International Алистер Гослинг рассказал Motorsport.com: «Прежде всего, нам очень нравится то, что делает Extreme E. Это фантастика. Мы сами, как сторонники борьбы с изменением климата, поддерживаем цели Extreme E.

Недавно мы подписали рамочную программу Организации Объединенных Наций «Спорт в интересах климата», потому продвигаем принципы ответственного потребления и работаем над защитой и восстановлением нашей природы.

Я предприниматель, Алехандро [Агаг, основатель и генеральный директор Extreme E] – предприниматель. Он проделал потрясающую работу с Формулой E. Но проблема в том, что они нарушают права на нашу зарегистрированную торговую марку.

У нас есть четкая юридическая регистрация в классе мероприятий, а они, только появившись, нагло используют наш зарегистрированный бренд.

Из-за этого мы постоянно сталкиваемся с путаницей на рынке, когда как компании, так и потребители думают, что они – это мы, и наоборот.

С одной стороны, мы полностью поддерживаем их и настроены позитивно, но с другой были бы признательны, если бы они уважали нашу интеллектуальную собственность».

Гослинг добавил, что в 2018 году неоднократно встречался с представителями Формулы Е и делился с ними своими идеями о проведении гоночных соревнований в удаленных местах.  

Организаторы Extrene Е нацелены провести первый сезон гонок на электровнедорожниках ODYSSEY 21 уже в 2021 году. Из-за глобального кризиса первый этап был перенесен с января на март. Заезды должны пройти в Саудовской Аравии, Непале, Гренландии и Бразилии.

Гослинг отметил: «Мы пытались найти устраивающее всех решение, предлагая такие пути, как соглашения о сосуществовании, но в конечном итоге они перестали взаимодействовать с нами.

Очевидно, их адвокаты пытаются затянуть дело, чего и следовало ожидать. Но мы уверены в своей позиции и в том, что справедливость восторжествует. Если Extreme E действительно хочет использовать наш бренд и интеллектуальную собственность, мы всегда готовы сесть за стол переговоров».

В Extreme E не смогли предоставить оперативный комментарий. 

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Об этой статье

Серия Extreme E
Автор Мэтт Кью

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