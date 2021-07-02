Motorsport Images и Extreme E в восторге от первых шагов своего партнерства

На первых двух этапах впервые проводящегося в этом сезоне турнира Extreme E фотографы Motorsport Images сделали множество ярких и привлекающих внимание снимков, которые прекрасно отражают и увлекательные события на гоночных трассах, и стремление серии содействовать улучшению экологической ситуации на планете.

Extreme E приезжает в те уголки мира, который наиболее подвержены разного рода рискам из-за изменений климата и загрязения природы. Таким образом, возможность провести соревнования в прекрасных декорациях сочетается с возможностью проиллюстрировать, к чему приводит бездумная индустриализация планеты и как можно изменить ситуацию к лучшему.

С помощью почти 4 тысяч снимков, сделанных в ходе двух первых этапов (а также на спецмероприятии в Нокхилле, где за руль электрического внедорожника сел принц Уильямс), Motorsport Images обеспечил публике уникальную возможность в полной мере оценить происходящее в этих нестандартных соревнованиях.

Места проведения гонок в Саудовской Аравии и Сенегале (а также Гренландии, выбранной для третьего этапа) представляют собой определенный вызов для команды Motorsport Images, однако партнерство с Extreme E сразу же было расценено как однозначный успех.

«Мы хотели наладить сотрудничество с лучшим подрядчиком, и получили такого в лице Motorsport Images, – говорит Али Расселл, директор по маркетингу Extreme E. – Нашей целью было создавать яркий и захватывающий контент. Ведь наш чемпионат – это целая история, где спорт объединен с ценностями, актуальными для всей планеты и всех ее жителей.

Было по-настоящему важно, чтобы публика с большого расстояния смогла увидеть и оценить зрелищность нашего мероприятия. Но одновременно нам надо было показать, как именно мы можем помочь мангровым лесам, ледникам, океанам, страдающим из-за засорения пластиком. Это многоплановая картина – и для нас было важно, чтобы она была качественно запечатлена и доходчиво представлена зрителям по всему миру».

Джейми Чедвик, чемпионка женского турнира W Series и участница Extreme E, помогает в очистке пляжа в Сенегале от мусора Фото: Colin McMaster / Motorsport Images

«Мы считаем себя лучшими. И мы хотим работать с лучшими, с теми, кто мог бы правильно понять и оценить наши усилия и наши ценности.

Найти таких людей не очень просто. Многие являются профессионалами в своей области, но ограничиваются картинкой. Не все задумываются о сути события, о том посыле, который оно несет публике.

Люди сначал смотрят на фото и только потом читают тексты. Поэтому иметь в своем распоряжении снимки высокого качества очень важно. Наша ставка на партнерство с Motorsport Images оправдалась: наши партнеры подтвердили свой статус, и мы наслаждаемся сотрудничеством с ними».

Серхио Риполлес, менеджер и координатор по коммуникациям марки Cupra, которая принимает участие в турнире под флагом команды Abt Cupra XE, подтверждает слова Расселла и уверен, что и команды, и бренды, представленные в Extreme E, получают немалую выгоду от опыта и навыков, которые демонстрирует команда Motorsport Images.

«Мы верим, что изображение говорит больше, чем тысяча слов, – говорит Риполлес. – И для нас очень важно иметь доступ к ярким снимкам. А в лице Motorsport Images мы получили отличного партнера, с которым можем быть уверен в качестве контента.

Эти снимки дают отличную возможность показать все возможности этих машин и их технологическую составляющую. На мой взгляд, создать нужное представление о бренде невозможно без качественных фотографий, и Motorsport Images является отличным партнером для нас и с точки зрения количества контента, и с точки зрения его художественных качеств».

Хотя первые этапы сотрудничества с Motorsport Images были сразу же расценены как успех, работа на соревнованиях не обошлась без сложностей.

Автомобиль команды JBXE на трассе в Саудовской Аравии Фото: Colin McMaster / Motorsport Images

Удаленные от цивилизации точки обеспечивают прекрасные декорации, но они же создают сложности в плане бесперебойной работы техники и скорости получения готовых изображений (которые также требуется оперативно распространить между командами, партнерами и СМИ, освещающими турнир по всему миру).

«Главный вызов в том, что фотографы прямо с камер отправляют снимки в наш офис в Лондоне, для чего нужна мобильная связь или Wi-Fi, – поясняет коррдинатор Motorsport Images Сэм Блоксем. – Но далеко не везде с этим дело обстоит идеально. Порой данные передаются медленно, и от заказчика требуется понимание, что процессы займут больше времени, чем на кольцевой трассе в крупном городе.

Перемещение по трассе тоже связано с определенными сложностями. Поиск нужных точек, перевозка фотографов между ними, обеспечение правильных условий съемки – все это не слишком просто. Но пока все складывается прекрасно».

Одним из важных преимуществ Motorsport Images является возможность съемки захватывающих дух панорамных фотографий, которые позволяют в полной мере оценить красоту мест, где проходят соревнования Extreme E.

Чарли Лопес, фотограф Motorsport Images, использует для этого специальный дрон, на борту которого находится высококачественная камера, которая может снимать и пейзажи, и эпизоды гонок.

Автомобиль команды X44 на трассе в Сенегале Фото: Motorsport Images

«Мне нравится работать на открытой местности, где с дрона можно снять захватывающие виды, – говорит Лопес. – При этом после каждой сессии мы быстро возвращаемся в медиа-центр, где обрабатываем фотографии и отправляем их в Лондон».

Удаленная работа над снимками в европейских офисах Motorsport Images также помогает Extreme E ограничить количество сотрудников, которые работают на месате проведения соревнований – что является частью усилий по сокращению выбросов в рамках перемещения по планете.

После двух уже состоявшихся захватывающих этапов команда организаторов Extreme E и команда Motorsport Images сменят песок на снег и лед и отправятся в Гренландию, где соревнования пройдут 28 и 29 августа как Arctic X-Prix.