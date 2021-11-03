McLaren впервые в истории взяла женщину-гонщицу

За шесть десятилетий, что прошло с момента создания Брисом Маклареном собственного гоночного коллектива, ее пилотами в самых разных классах и категориях. Но в 2022-м состоится дебют McLaren в Extreme E – а в этом первенстве, как известно, по регламенту должны выступать «мультигендерные» экипажи.

По этой причине первой гонщицей команды стала новозеландка Эмма Гилмур. Она уже пробовола свои силы во внедорожных электрогонках, подменив на паре этапов этого года занятую в W Series Джейми Чедвик в составе Veloce Racing.

Как стало известно Motorport.com, Эмма должна была принять участие в недавних тестах после уик-энда на Сардинии, но не смогла сделать этого, так как Стефан Сарразен вдребезги разбил машину.

В активе Гилмур много сезонов выступлений в раллийных гонках – прежде всего в азиатско-тихоокеанском регионе, а также на отдельных этапах чемпионата мира.

Напарником Эммы станет американский гонщик ралли-кросса Таннер Фоуст.

Кроме того, гоночным инженером McLaren в Extreme E сталет Лина Гейд, известная успешной работой в составе Audi на «24 часах Ле-Мана» и других марафонских гонках.

Ливрея McLaren Racing для Extreme E