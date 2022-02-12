McLaren показала свой гоночный электрический внедорожник
Машина выступит в чемпионате Extreme E
Помимо презентации нового болида Формулы 1, McLaren Racing также презентовала машину, которая в новом сезоне выступит в чемпионате по гонкам на электрических внедорожниках Extreme E. Фактически, речь идет только о ливрее, так как сами машины в этой гоночной серии у всех команд одинаковые.
Внедорожник почти в те же цвета, что и болид Ф1: оранжевый, березовый и черный. Он примет участие в пяти этапах сезона 2022 года.
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
Главой команды назначен Марк Грейн. Ранее он работал в McLaren в Формуле 1, а когда компания начала гоночную программу в IndyCar – перешел в этот американский чемпионат.
Пилотами McLaren в гонках на электрических внедорожниках станут американец Таннер Фоуст, известный в дрифте и ралли-кроссе, а также раллистка из Новой Зеландии Эмма Гилмур. Она будет первой гонщицей в истории McLaren.