McLaren показала свой гоночный электрический внедорожник

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Помимо презентации нового болида Формулы 1, McLaren Racing также презентовала машину, которая в новом сезоне выступит в чемпионате по гонкам на электрических внедорожниках Extreme E. Фактически, речь идет только о ливрее, так как сами машины в этой гоночной серии у всех команд одинаковые.

Внедорожник почти в те же цвета, что и болид Ф1: оранжевый, березовый и черный. Он примет участие в пяти этапах сезона 2022 года.

McLaren Extreme E 1 / 4 Фотограф: McLaren McLaren Extreme E 2 / 4 Фотограф: McLaren McLaren Extreme E 3 / 4 Фотограф: McLaren Ливрея McLaren Extreme E 4 / 4 Фотограф: McLaren

Главой команды назначен Марк Грейн. Ранее он работал в McLaren в Формуле 1, а когда компания начала гоночную программу в IndyCar – перешел в этот американский чемпионат.

Пилотами McLaren в гонках на электрических внедорожниках станут американец Таннер Фоуст, известный в дрифте и ралли-кроссе, а также раллистка из Новой Зеландии Эмма Гилмур. Она будет первой гонщицей в истории McLaren.

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