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Extreme E / Презентация McLaren Extreme E Новости

McLaren показала свой гоночный электрический внедорожник

Машина выступит в чемпионате Extreme E

McLaren показала свой гоночный электрический внедорожник
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Помимо презентации нового болида Формулы 1, McLaren Racing также презентовала машину, которая в новом сезоне выступит в чемпионате по гонкам на электрических внедорожниках Extreme E. Фактически, речь идет только о ливрее, так как сами машины в этой гоночной серии у всех команд одинаковые.

Внедорожник почти в те же цвета, что и болид Ф1: оранжевый, березовый и черный. Он примет участие в пяти этапах сезона 2022 года.

McLaren Extreme E
McLaren Extreme E
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Фотограф: McLaren

McLaren Extreme E
McLaren Extreme E
2/4

Фотограф: McLaren

McLaren Extreme E
McLaren Extreme E
3/4

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren Extreme E
Ливрея McLaren Extreme E
4/4

Фотограф: McLaren

Главой команды назначен Марк Грейн. Ранее он работал в McLaren в Формуле 1, а когда компания начала гоночную программу в IndyCar – перешел в этот американский чемпионат.

Пилотами McLaren в гонках на электрических внедорожниках станут американец Таннер Фоуст, известный в дрифте и ралли-кроссе, а также раллистка из Новой Зеландии Эмма Гилмур. Она будет первой гонщицей в истории McLaren.

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