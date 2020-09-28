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Extreme E / Новость

Мальчик и девочка: объявлен первый полный экипаж Extreme E

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Мальчик и девочка: объявлен первый полный экипаж Extreme E
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, Главный редактор

За англо-американскую команду будут выступать чемпион мира по ралли-кроссу и малоизвестная раллистка

Команда Andretti United объявила, кто будет выступать в ее составе в новой серии Extreme E, представляющей собой гонки по бездорожью на электромобилях.

Правилами соревнований предусмотрено участие в гонках экипажей из двух человек – причем оба являются пилотами и должны садиться за руль поочередно. Также регламент требует, чтобы экипаж состоял из мужчины и женщины. Несколько команд уже объявили по одному имени (к примеру, за Abt будет выступать двукратный чемпион DTM Маттиас Экстрем) – а вот полностью свой экипаж укомплектовала пока только Andretti United.

 

Автомобиль англо-американского коллектива будут пилотировать Тимми Хансен и Кейти Маннингз. Хансен известен своими выступлениями в чемпионате мира по ралли-кроссу, который выиграл в прошлом году. Маннингз – британская раллистка, которая пока не добилась особых успехов на международных соревнованиях и может похвастаться успехами лишь в женском зачете. К примеру, на Ралли Швеции этого года девушка оказалась 14-й даже среди участников юниорского чемпионата (а в общем зачете заняла 42-е место).

Первый этап Extreme E состоится в январе 2021 года в Сенегале. Напомним, недавно о планах выставить свою команду в турнире заявил Льюис Хэмилтон.

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Об этой статье

Серия Extreme E
Пилоты Тимми Хансен
Команды Andretti Autosport
Автор Кирилл Качнов

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