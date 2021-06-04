Легенда «Дакара» вернулась в большие гонки вместе с CUPRA

Кляйшмидт, которой сейчас 58 лет, вошла в историю внедорожных гонок, когда 20 лет назад выиграла легендарный «Дакар», тогда еще использовавший классический африканский маршрут. До сих пор немка остается единственной женщиной, выигравшей эту легендарную гонку. После этого Кляйншмидт продолжала постоянные выступления в ралли-рейдах до 2007 года.

В этом году у гонщицы не было планов стартовать в каких-либо серьезных соревнованиях. Однако все изменилось, когда пелотон турнира Extreme E приехал в Сенегал на берега знаменитого Розового озера. Немка является запасной гонщицей электрического турнира – и заменила в составе команды CUPRA свою соотечественница Клаудию Хюртген, которая отказалась от старта по медицинским показателем. Таким образом, Кляйншмидт начала сотрудничество с испанской маркой, которая в свое время стала первым автомобильным брендом, присоединившимся к проекту Extreme E.

Едва войдя в шатер команды, гонщица сразу же попросила показать ей как можно более подробную телеметрию. Ютта, инженер по образованию, сразу же приступила к тщательному изучению командного автомобиля. Да, все выходящие на старт в Extreme E машины представляют собой один и тот же внедорожник Odyssey 21, но у коллективов есть возможность работать с множеством регулировок и настроек.

По ходу квалификационных заездов Кляйншмидт показывала весьма достойные времена – и вкупе с талантом и самоотдачей ее напарника Маттиаса Экстрема это помогло CUPRA по итогам субботы войти в число трех лучших команд.

При этом на анализ телеметрии времени особо не было: главными задачами были определение оптимального положения сиденья и отработка действий во время смены пилотов – упражнения, которое по ходу гоночного уик-энда Extreme E приходится выполнять регулярно.

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Каждая пауза между выездами на трассу посвящалась именно тренировке пит-стопа. Хотя правилами турнира установлено минимальное время, которое машина должна провести в зоне смены пилота (45 секунд), выполнять все требуемые манипуляции надо отнюдь не расслабленно.

«Происходящее в эти выходные – просто фантастика, – рассказывала немка журналистам британского издания Autosport. – Для начала все происходило буквально в сотне метров от того места, где в 2001 году я пересекла финишную линию «Дакара» и оформила победу в той гонке. Вернуться сюда для участия в международном чемпионате в компании звезд гонок, за рулем высокотехнологичного автомобиля – просто здорово.

Было приятно вернуться на берега Розового озера, освежить воспоминания о той далекой, но очень важной гонке, ключевом моменте моей жизни. Можно сказать, та победа открыла мне новые двери – в том числе к работе в комиссии FIA по внедорожным гонкам, которой я сейчас занимаюсь.

Конечно, я очень сильно нервничала, занимая место за рулем на квалификации. Я ведь толком не имела возможности протестировать этот автомобиль. И необходимость с листа показать хороший результат заставляла поволноваться. Но одновременно это было и очень увлекательно».

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Одной из определяющих черт Extreme E является продвижение принципа равных возможностей, выражением которого стало требование к участвующим в гонке экипажам: каждый должен состоять из мужчины и женщины. Кляйншмидт согласна, что это решение представляет собой заметный шаг вперед.

«Быть участником этого соревнования – удивительная возможность, – продолжает гонщица. – Здесь есть новые технологии, есть работа в направлении сохранения окружающей среды, есть очевидные возможности для автопроизводителей протестировать свои перспективные решения.

И смешанный принцип комплектования экипажей – это отлично, это дает новый взгляд на гоночный процесс. За плечами у девушек самый разный опыт – и здорово, что есть чемпионат, который может дать новый импульс их карьерам».

Возвращение знаменитой немки в гонки закончилось 3-м местом в первом воскресном полуфинале: Маттиас Экстрем создал неплохой задел по ходу своего круга – однако он оказался бесполезен, когда из-за проблем с радиосвязью Кляйншмидт не сразу покинула зону пит-стопа после смены пилота.

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Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images