Леб выиграл предпоследний этап Extreme E и сохранил интригу сезона

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Экипаж команды X44 в составе девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Леба и Кристины Гурьеррес стал победителем четвертого этапа серии Extreme E, который проходил в Чили. Это первая победа команды, которая принадлежит семикратному чемпиону Формулы 1 Льюису Хэмилтону, в текущем сезоне.

На самом деле Леб с напарницей показали только второй результат, а быстрейшим стал экипаж команды McLaren. Однако последний получил штраф, что и позволило X44 подняться на вершину подиума.

Третье место заняла команда Chip Ganassi, выступающая на электрическом внедорожнике, стилизованном под автомобиль GMC Hummer. Однако она также получила штраф и оказалась на четвертом месте. Таким образом на вторую ступень подиума поднялась команда Acciona | Sainz XE, за которую выступает трехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс, а третьим в финальном протоколе стал экипаж команды ABT Cupra.

Лидеры общего зачета, команда Rosberg X Racing, столкнулись с техническими проблемами и остались без очков. Это сохраняет интригу в чемпионате: последний этап состоится в ноябре в Уругвае. Сейчас отрыв команды Нико Росберга от X44 составляет 17 очков, так что у Леба и Гутьеррес остается шанс взять титул.

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