Леб ушел из команды Хэмилтона в Extreme E
За команду X44 в новом сезоне внедорожных электрогонок вместе с Кристиной Гутьеррес вместо девятикратного чемпиона WRC поедет Фрезер Макконнелл
Льюис Хэмилтон с самого первого сезона-2021 выставил собственную команду в серии Extreme E. Дебютный чемпионат она завершила на втором месте, уступив принципиальным соперникам из Rosberg XR, а в 2022-м стала сильнейшей по итогам драматичного финала.
Все это время за X44 выступали легенда мирового ралли Себастьен Леб и его напарница Кристина Гутьеррес. Однако за несколько дней до старта нового сезона стало известно, что этот дуэт остался в истории.
Команда объявила, что вместе с Гутьеррес в 2023 году поедет 24-летний выходец с Ямайки Фрезер Макконнелл, который в самом конце прошлого сезона провел один этап Extreme E за коллектив Дженсона Баттона.
Ранее Фрезер выиграл титул в американском ралли-кроссе и пробовал свои силы в одном из зачетов чемпионата мира WRX.
Кроме того, новой главой X44 стала Стефани Карлин, сестра босса известной по самым разным гонкам команды Carlin Тревора Карлина.
Первый этап Extreme E 2023 года пройдет 11-12 марта в Саудовской Аравии.
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