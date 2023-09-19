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Extreme E / Сардиния II Отчет об этапе

Команды Сайнса и Хэмилтона обменялись победами на этапе Extreme E

Участники внедорожных электрогонок провели четвертый уик-энд своего сезона на Сардинии

Александр Кабановский
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После старта: впереди Кристина Гутьеррес, Фрэзер Макконнелл, X44 Vida Carbon Racing, позади авария: Тамара Молинаро, Таннер Фауст, NEOM McLaren Extreme E

Соревнования, которые изначально планировали провести в США, Бразилии или Аргентине, в итоге состоялись там же, где и предыдущие – на итальянском острове в Средиземном море. 

В субботу сильнейшими стали лидеры общего зачета из команды Sainz. Сам дон Карлос пока не садится за руль после травмы на «Дакаре», но заменяющий его Маттиас Экстрем в паре с Лайей Санс стали сильнейшими, переиграв соперников из Abt Cupra и Veloce.

Главные соперники команды Сайнса, представители RXR Нико Росберга, оказались в роли догоняющих после остановки Йохана Кристофферссона в финальном заезде. Однако шведу удалось продолжить движение, а проблемы у соперников вывели их с Микаэлой Олин-Коттулински на четвертое место, позволив спасти важные очки.

Авария: Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona | Sainz XE Team, Лиа Блок, Тимо Шайдер, Carl Cox Motorsport

Авария: Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona | Sainz XE Team, Лиа Блок, Тимо Шайдер, Carl Cox Motorsport

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Днем позже ситуация развернулась на 180 градусов. Ошибка Экстрема на предварительной стадии оставила Sainz за бортом финала, а вторую победу в сезоне одержали действующие чемпионы, гонщики X44 Льюиса Хэмилтона – Кристина Гутьеррес и Фрэзер Макконнелл. 

RXR стала второй, а Abt Cupra, за которую на этом этапе ехал Себастьен Леб, дополнила подиум. 

Перед финалом Extreme E, который пройдет в начале декабря в Чили, команда Сайнса опережает коллектив Росберга на три очка.   

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Команда Сайнса вышла в лидеры Extreme E после побед Rosberg на Сардинии
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