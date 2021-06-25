Команды Росберга и Хэмилтона могут скоро приехать в Россию

Организаторы чемпионата Extreme E объявили список из 10-ти стран, которые рассматриваются в качестве кандидатов на проведение этапов уже в этом сезоне.

Дело в том, что в силу эпидемиологических ограничений представители серии не смогли провести полноценную разведку в предполагаемых местах проведения двух запланированных на этот сезон этапов, бразильского и аргентинского. В итоге обе гонки (они должны были состояться в октябре и декабре попросту отменили).

Среди стран, которые могли бы заменить Бразилию и Аргентину, фигурирует Россия. Компанию ей составили 5 европейских стран (Италия, Андорра, Финляндия, Великобритания и Исландия), 3 африканских (Марокко, Египет и Кения) и Шри-Ланка. При этом в Великобритании рассматривается вариант проведения соревнований на Гебридских островах к северу от Шотландии.

По информации Motorsport.com, организаторы турнира также рассматривали варианты проведения гонок на итальянском острове Сардиния, в испанском регионе Марбелья или в Турции.