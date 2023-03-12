Команды Ньюи и Сайнса поделили победы на первом этапе Extreme E
Новый сезон внедорожных электрогонок стартовал в Саудовской Аравии. В субботу сильнейшим стал экипаж Veloce, в воскресенье – Sainz XE
Дебютный этап третьего сезона серии Extreme E стал едва ли не единственным достойным внимания гоночных болельщиков событием во вторые выходные марта.
Зимой формат этих гонок вновь был скорректирован – каждый из пяти этапов 2023 года пройдет в формате двух независимых гоночных дней. Десять участников проводят квалификации и полуфиналы, по итогам которых формируется пятерка лидеров для главного финала и пятерка отстающих для утешительного.
Первые трофеи сезона были разыграны в субботу в окрестностях Неома. В решающем заезде раньше всех финишировал дуэт Йохана Кристофферссона и Микаэлы Олин-Коттулински из команды Нико Росберга.
Однако, как это частенько бывает в XE, окончательный результат определили судьи. Экипажу RXR дали штраф за превышение скорости в зоне передачи машины, который превратил первое место в третье.
Так победителями оказались Кевин Хансен и Молли Тейлор из команды Veloce, совладельцами которой являются технический кудесник Red Bull Эдриан Ньюи и чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь.
Второе место досталось Маттиасу Экстрему, который заменил в коллективе Sainz его «играющего босса» Карлоса Сайнса, и его напарнице Лайе Санс.
Действующие чемпионы из команды X44 Льюиса Хэмилтона стали быстрейшими в квалификации, но в финале финишировали только четвертыми. Впрочем, это все равно лучше результата Chip Ganassi Racing, чей гонщик Ар-Джей Андерсон и вовсе перевернулся в главной гонке.
Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona | Sainz XE Team
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Воскресенье принесло первую в истории победу Sainz XE. За два года, что Карлос Сайнс-старший сам садился за руль, команде не удавалось финишировать выше второго места. Но как только Эль Матадор сконцентрировался на менеджменте из-за полученной на «Дакаре» травмы спины – последовал долгожданный успех.
Правда, Sainz XE едва не осталась без главного финала, лишь по дополнительным показателям получив путевку туда. Но Экстрем сразу захватил лидерство в главной гонке и к пересменку довел его до шести секунд, а Санс избежала неприятностей и уверенно довела заезд до клетчатого флага.
В споре за второе место Кевин Хансен на трассе прошел своего давнего соперника по мировому ралли-кроссу Йохана Кристофферссона, что и принесло Veloce победу над RXR в споре за второе место.
Команда Хэмилтона на этот раз и вовсе не пробилась в финал – именно она соперничала с Sainz XE за место в пятерке лидеров и уступила по худшему времени на специально выделенном участке трассы.
По сумме очков лидерство в общем зачете захватила Veloce (45), с минимальным перевесом опережающая команду Сайнса (44). Третьей идет RXR (30).
Сезон внедорожных электрогонок продолжится в середине мая в Шотландии.
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