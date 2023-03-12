Предыдущая / Леб ушел из команды Хэмилтона в Extreme E
Extreme E / Саудовская Аравия Отчет об этапе

Команды Ньюи и Сайнса поделили победы на первом этапе Extreme E

Новый сезон внедорожных электрогонок стартовал в Саудовской Аравии. В субботу сильнейшим стал экипаж Veloce, в воскресенье – Sainz XE

Том Ховард
Автор:
Команды Ньюи и Сайнса поделили победы на первом этапе Extreme E
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дебютный этап третьего сезона серии Extreme E стал едва ли не единственным достойным внимания гоночных болельщиков событием во вторые выходные марта. 

Зимой формат этих гонок вновь был скорректирован – каждый из пяти этапов 2023 года пройдет в формате двух независимых гоночных дней. Десять участников проводят квалификации и полуфиналы, по итогам которых формируется пятерка лидеров для главного финала и пятерка отстающих для утешительного.  

Первые трофеи сезона были разыграны в субботу в окрестностях Неома. В решающем заезде раньше всех финишировал дуэт Йохана Кристофферссона и Микаэлы Олин-Коттулински из команды Нико Росберга. 

Однако, как это частенько бывает в XE, окончательный результат определили судьи. Экипажу RXR дали штраф за превышение скорости в зоне передачи машины, который превратил первое место в третье.

Так победителями оказались Кевин Хансен и Молли Тейлор из команды Veloce, совладельцами которой являются технический кудесник Red Bull Эдриан Ньюи и чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь.  

Второе место досталось Маттиасу Экстрему, который заменил в коллективе Sainz его «играющего босса» Карлоса Сайнса, и его напарнице Лайе Санс. 

Действующие чемпионы из команды X44 Льюиса Хэмилтона стали быстрейшими в квалификации, но в финале финишировали только четвертыми. Впрочем, это все равно лучше результата Chip Ganassi Racing, чей гонщик Ар-Джей Андерсон и вовсе перевернулся в главной гонке. 

Читайте также:
Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona | Sainz XE Team

Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona | Sainz XE Team

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Воскресенье принесло первую в истории победу Sainz XE. За два года, что Карлос Сайнс-старший сам садился за руль, команде не удавалось финишировать выше второго места. Но как только Эль Матадор сконцентрировался на менеджменте из-за полученной на «Дакаре» травмы спины – последовал долгожданный успех.

Правда, Sainz XE едва не осталась без главного финала, лишь по дополнительным показателям получив путевку туда. Но Экстрем сразу захватил лидерство в главной гонке и к пересменку довел его до шести секунд, а Санс избежала неприятностей и уверенно довела заезд до клетчатого флага. 

В споре за второе место Кевин Хансен на трассе прошел своего давнего соперника по мировому ралли-кроссу Йохана Кристофферссона, что и принесло Veloce победу над RXR в споре за второе место. 

Команда Хэмилтона на этот раз и вовсе не пробилась в финал – именно она соперничала с Sainz XE за место в пятерке лидеров и уступила по худшему времени на специально выделенном участке трассы.

По сумме очков лидерство в общем зачете захватила Veloce (45), с минимальным перевесом опережающая команду Сайнса (44). Третьей идет RXR (30).

Сезон внедорожных электрогонок продолжится в середине мая в Шотландии.

Поделились
Комментарии

Леб ушел из команды Хэмилтона в Extreme E
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

WRC

Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

«Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC

«Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC

WRC
Ралли Швеция

«Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC «Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC

Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

WRC
Ралли Швеция

Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

Маттиас Экстрём Больше от
Маттиас Экстрём
Экстрем заменит травмированного Сайнса в Extreme E

Экстрем заменит травмированного Сайнса в Extreme E

Extreme E

Экстрем заменит травмированного Сайнса в Extreme E Экстрем заменит травмированного Сайнса в Extreme E

Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса

Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса

Ралли-Кросс

Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса Экстрем стал спортивным директором мирового ралли-кросса

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

WTCR

Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей Как TCR стала универсальной платформой для гонок на машинах с разными типами двигателей

Самое важное:

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

F1 Формула 1

Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды? Мнение: могут ли неудачи Mercedes подтолкнуть Льюиса к смене команды?

Марко расставил по силе моторы Ф1

Марко расставил по силе моторы Ф1

F1 Формула 1

Марко расставил по силе моторы Ф1 Марко расставил по силе моторы Ф1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

F1 Формула 1

Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1 Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

F1 Формула 1

Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.