Команда Сайнса вышла в лидеры Extreme E после побед Rosberg на Сардинии

В субботнем финале на итальянском острове первой финишировала команда Ganassi – однако штраф за нарушение правил в зоне передачи отбросил ее гонщиков на третье место, сделав победителями шведский дуэт Йохана Кристофферссона и Микаэлы Олин-Коттулински из RXR.

Кристофферссон в нынешнем сезоне, похоже, вообще нацелился выиграть все, что только можно – он пока ни разу не испытал горечи поражения в ралли-кроссе, а теперь продолжил победную серию в Extreme E.

Вторым в первый день стал экипаж команды Sainz (на верхнем фото) – ее босс Карлос Сайнс-старший продолжает реабилитацию после аварии на «Дакаре», и испанца в роли напарника Лайи Санс успешно подменяет Маттиас Экстрем.

Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински, Rosberg X Racing

Днем позже коллектив Росберга стал сильнейшим вновь, теперь уже по чистой скорости, дуэт гонщиков Сайнса повторил второй результат, а третьими в напряженной концовке стали представители Andretti Кэти Мэннингс и Тимми Хансен.

Поскольку для команды Veloce, которая были лидером сезона до поездки на Сардинию, этап сложился предельно неудачно, уик-энд привел к серьезным перестановкам в таблице.

У вышедшей вперед Sainz теперь 109 очков, у Rosberg XR – 104.

Лиа Блок, Carl Cox Motorsport Фото: Extreme E

Также упоминания заслуживает дебют в Extreme E 16-летней Лии Блок, дочки гонщика и каскадера Кена Блока, который минувшей зимой разбился на снегоходе.

Кроме того, покинувший было внедорожные электрогонки Себастьен Леб вернулся, заменив в составе Abt Cupra Нассера Аль-Аттию. Лучшим результатом знаменитого раллиста стало четвертое место в первый день.

Сезон XE продолжится в середине сентября, а вот где именно, организаторы серии еще не придумали.