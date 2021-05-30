Команда Росберга выиграла второй этап Extreme E из двух

Экипаж команды Rosberg X Racing в составе Йохана Кристофферссона и Молли Тейлор выиграл второй этап серии Extreme E, который в эти выходные прошел в Сенегале. Коллектив, основанный экс-чемпионом Формулы 1, таким образом, выиграл обе состоявшиеся гонки нового чемпионата.

Примечательно, что из четырех экипажей, вышедших в финальные заезды, три представляли команды, основанные чемпионами Ф1 Дженсоном Баттоном, Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом. Однако сразу два коллектива из этих трех выбыли из борьбы уже в самом начале заезда.

Автомобили команд Баттона и Хэмилтона (под управлением Микаэлы Ален-Коттулински и Кристины Гутьеррес) на первых метрах дистанции поучаствовали в контакте с машиной коллектива Veloce, где за рулем находился Стефан Сарразен. После этого два автомобиля смогли завершить длинный разгон вдоль береговой линии, но дальше первого поворота уже не уехали. Для эвакуации поврежденных машин пришлось остановить гонку в конце первого круга и дать новый старт с места, без учета создавшегося отрыва.

В результате финал превратился в дуэль между Кристофферсоном и чемпионкой женского формульного турнира W Series Джейми Чедвик, выступающей за Veloce. Чемпион мирового ралли-кросса вышел вперед на разгоне к первому повороту, быстро нарастил комфортный отрыв и принес своей команде вторую подряд победу. 3-е и 4-е места были присуждены экипажам команд JBXE (Баттона) и X44 (Хэмилтона). В общем зачете коллективы трех чемпионов мира занимают три первых места: лидирует RXR, X44 и JBXE находятся на 2-й и 3-й позициях.

Следующий этап электрической серии пройдет в конце августа в Гренландии, а в его ожидании можно посмотреть запись трансляции решающих заездов сенегальской гонки (с комментариями Александра Кабановского), прошедшей на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».