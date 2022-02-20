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19-20 февраля стартовал второй сезон чемпионата Extreme E, первый этап которого прошел в Саудовской Аравии. И уик-энд электрического чемпионата оказался по-настоящему жарким.

Еще по ходу субботних квалификационных заездов команда Veloce на время лишилась своей машины. Гонщица коллектива Кристина Джампаоли-Дзонка попала в серьезную аварию: ее автомобиль перевернулся и оказался сильно поврежден, а сама участница получила перелом лодыжки. В воскресенье Джампаоли-Дзонку заменила резервистка команды Хедда Хосос, но в финал экипажу прорваться все равно не удалось.

В субботу произошел еще один неприятный эпизод. Новичок серии и опытный раллист Нассер Аль-Аттия буквально вытолкнул с трассы своего соперника Карлоса Сайнса, с которым катарец еще совсем недавно боролся на «Дакаре». Однако это не помешало Сайнсу пробиться в полу-финал и по итогу попасть в финальный заезд, в отличие от Аль-Аттии: экипаж Abt Cupra хоть и стал участником «безумной гонки», но в финал по итогу отобраться не смог.

Воскресенье началось с переворота Тимми Хансена во время одного из полуфиналов. Гонщик Andretti United преследовал Карлоса Сайнса и пытался обойти его, однако в поиске альтернативной сопернику траектории Хансен неудачно наехал на кочку, перевернулся и выбыл из последующей борьбы за победу.

По ходу финала тоже не обошлось без аварий. Через некоторое время после старта пилот команды McLaren Таннер Фауст из-за огромного количества пыли не заметил шедший впереди автомобиль коллектива Rosberg X Racing и буквально налетел на него. Удар был настолько сильным, что машина Фауста несколько раз перевернулась, а сам заезд после конца первого круга прервали красными флагами.

Первым в зону смены заехал Карлос Сайнс, а следом за ним, всего в секунде позади оказался Себастьен Леб. Несмотря на остановку сессии, отрывы между экипажами сохранились, поскольку рестарт был проведен в том порядке и с теми же фиксированными отставаниями, с которыми пилоты подъехали в зону смены.

После рестарта лидировала Лайя Санс: казалось, что у экипажа Acciona Sainz XE Team все под контролем. Однако позади в довольно агрессивном стиле прорывался Йохан Кристофферсон из команды Нико Росберга. На машине Кристофферсона остались повреждения после инцидента с пилотом McLaren (у автомобиля не было заднего бампера), однако это не помешало Йохану сначала обойти соперника из Team X44, а затем, на финальном отрезке, и саму Санс.