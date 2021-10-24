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Extreme E / Сардиния Новости

Команда Росберга выиграла этап Extreme E, богатый на аварии

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Успех Молли Тейлор и Йохана Костофферссона на Сардинии стал уже третьим в нынешнем сезоне, однако судьба титула по-прежнему не решена

Команда Росберга выиграла этап Extreme E, богатый на аварии

Успех Rosberg X Racing на этот раз стал результатов сходом сразу двух соперников в финальном заезде. Из-за одинаковых поломок в подвеске вне игры оказались сначала победители квалификации из команды Льюиса Хэмилтона, а затем и уверенно лидировавший экипаж Ganassi.

Впрочем, эти эпизоды и близко нельзя сравнить с аварией Стефана Сарразена на отборочной стадии: после прыжка на трамплине электрический внедорожник француза буквально рассыпался на части.

 

Неприятным оказалось начало воскресенья и для X44 Льюиса Хэмилтона: днем ранее Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес уже в четвертый раз выиграли квалификацию, но в утренней полуфинальной гонке ведомая испанкой машина после контакта с cоперниками из Andretti  оказалась разбита о дерево. 

 

Ее починку за оставшееся до финала время две команды вели сообща – а когда судьи назвали гонщика Andretti Тимми Хансена виновником столкновения и оштрафовали, для X44 открылась дорога в главный финал. 

Туда же пробились команды Росберга и Дженсона Баттона, а также Ganassi и Abt Cupra.

Последняя сразу оказалась в роли догоняющей, так как победитель «Дакара»-2001 Ютта Кляйншмидт не включила передачу, и после стартового сигнала ее внедорожник остался на месте. 

Лидерство захватил было выступающий за X44 Себастьен Леб, но Кайл ЛеДюк из Ganassi устремился к первым воротам по прямой через кочки и вышел вперед. Леб держался вторым, когда поломка подвески вынудила девятикратного чемпиона WRC досрочно прекратить борьбу.

 

ЛеДюк первым заехал в зону смены и передал автомобиль Саре Прайс, вторыми после первого круга были гонщики Росберга, третьими – Abt Cupra.

Казалось, ситуация под контролем у Ganassi, и американский коллектив, у которого за три предыдущих этапа было множество неудач, станет, наконец, сильнейшим. 

Но незадолго до финиша и на машине Прайс развалилась подвеска, оставив гонщиков ни с чем.

 

Такое развитие событий принесло Кристофферссону, Тейлор и RXR третью победу из четырех возможных. Они на 25 секунд опередили соперников из Abt Cupra – Кляйншмидт и Маттиаса Экстрема – которые приехали к лучшему в сезоне второму результату без правой двери. 

 

Тройку призеров замкнули выступающие за команду Дженсона Баттона (JBXE) Кевин Хансен и Микаэла Олин-Котулински. 

По сумме очков XRX Росберга теперь на 26 очков опережает X44 Хэмилтона. Кто из бывших напарников по Mercedes F1 cтанет первым в истории чемпионом Extreme E, станет известно в декабре в Великобритании.

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