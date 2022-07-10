Команда Росберга вернулась на вершину подиума в Extreme E
После досадного поражения несколькими днями ранее участники RXR вновь стали сильнейшими, опередив соперников из коллектива Льюиса Хэмилтона
Чемпионат внедорожных электрогонок за неделю провел два этапа на Сардинии. Три дня назад Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински, выступающие за Нико Росберга, уже финишировали первыми. Но тогда их наказали за аварию и лишили победы.
Но в воскресенье представители RXR были неудержимы – хоть Кристофферсон и закончил свою часть финальной гонки вторым, уступив триумфатору «Дакара» Нассера Аль-Аттие из ABT-Cupra, сменившая его Олин-Коттулински при преодолении брода опередила Ютту Кляйншмидт и финишировала первой.
А вот дуэту ABT-Cupra не повезло – судьи отобрали у них «серебро», так как у немецкой гонщицы был неплотно застегнут ремень безопасности.
Это позволило занять второе место экипажу команды Льюиса Хэмилтона X44 – Себастьену Лебу и Кристине Гутьеррес.
Третьими стали Кэти Маннингс и Кевин Хансен из Andretti United.
Карлос Сайнс, попавший на прошлом этапе в аварию, вернулся из больницы и вновь сел за руль, но в этот раз его команда не закончила финал из-за поломки.
Сезон XE продолжится в конце сентября в Чили.