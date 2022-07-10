Команда Росберга вернулась на вершину подиума в Extreme E

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Чемпионат внедорожных электрогонок за неделю провел два этапа на Сардинии. Три дня назад Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински, выступающие за Нико Росберга, уже финишировали первыми. Но тогда их наказали за аварию и лишили победы.

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Но в воскресенье представители RXR были неудержимы – хоть Кристофферсон и закончил свою часть финальной гонки вторым, уступив триумфатору «Дакара» Нассера Аль-Аттие из ABT-Cupra, сменившая его Олин-Коттулински при преодолении брода опередила Ютту Кляйншмидт и финишировала первой.

А вот дуэту ABT-Cupra не повезло – судьи отобрали у них «серебро», так как у немецкой гонщицы был неплотно застегнут ремень безопасности.

Это позволило занять второе место экипажу команды Льюиса Хэмилтона X44 – Себастьену Лебу и Кристине Гутьеррес.

Третьими стали Кэти Маннингс и Кевин Хансен из Andretti United.

Карлос Сайнс, попавший на прошлом этапе в аварию, вернулся из больницы и вновь сел за руль, но в этот раз его команда не закончила финал из-за поломки.

Сезон XE продолжится в конце сентября в Чили.