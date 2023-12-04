Extreme E
Отчет об этапе

Команда Росберга вернула себе чемпионский титул в драматичном финале Extreme E

Гонщики Rosberg XR в редких по эмоциональности обстоятельствах переиграли на финальном этапе в Чили своих конкурентов из коллектива Карлоса Сайнса

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Перед решающим уик-эндом перевес в общем зачете был у Sainz XE – испанцы опережали соперников из RXR на три очка.

Но уже в субботу ситуация изменилась: хотя в решающем заезде Маттиас Экстрем на красной машине вырвался в лидеры со старта, а Йохан Кристофферссон застрял в трафике, уже к моменту смены гонщиков соперники были рядом, а заминка у команды Сайнса привела к смене лидера. 

Как ни старалась на своем круге Лайя Санс, Микаэле Олин-Коттулински удалось финишировать на 0,35 секунды раньше (на фото внизу) и вывести RXR в лидеры сезона.

Третьими стали действующие чемпионы из команды X44 Льюиса Хэмилтона – после этого у Фрэзера Макконнелла и Кристины Гутьеррес не осталось даже математических шансов удержать титул. 

Микаэла Олин-Коттулински, Йохан Кристофферссон, Rosberg X Racing, Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona Sainz XE Team

Фото: Колин Макмастер / Motorsport Images

Микаэла Олин-Коттулински, Йохан Кристофферссон, Rosberg X Racing, Лайя Санс, Маттиас Экстрем, Acciona Sainz XE Team

В воскресенье события приняли по-настоящему драматичный оборот. Экстрем вновь захватил лидерство в решающем заезде, тогда как Кристофферсон из-за прокола и повреждения подвески откатился далеко назад. Казалось, что титул сам идет в руки к Sainz XE, но госпоже Фортуне было угодно иначе. 

После смены гонщиков вперед вырвалась Молли Тейлор из Veloce. Лайя Санс преследовала ее по пятам, и хотя команду Сайнса в такой ситуации устраивало и второе место, испанка пробовала провести обгон и вернуть лидерство. 

Закончилось все это небольшим контактом и разворотом красной машины. Похоже, техника получила повреждения, так как почти сразу после этого Лайя перевернулась в безобидной ситуации и окончательно выбыла из борьбы (на верхнем фото). 

Тем временем Микаэла Олин-Котулински с черепашьей скоростью ползла к финишу на трех колесах, чтобы заработать хоть какие-то очки. И ровно в этот момент две другие команды, X44 и McLaren, столкнулись между собой и также оказались вне игры. 

После этого покалеченный внедорожник RXR докатился до финиша на второй позиции, что и гарантировало коллективу Нико Росберга второе титул в Extreme E после дебютного 2021 года. 

Sainz XE осталась в общем зачете второй, а Veloce в составе Кевина Хансена и Молли Тейлор закончила год третьей. 

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