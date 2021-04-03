Уик-энд внедорожных электрогонок в Саудовской Аравии продолжился второй частью квалификации. Так как время двух попыток по правилам суммируется, главной интригой должна была стать развязка борьбы между командами Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. С утра выступающие за немецкого чемпиона Ф1 Йохан Кристофферссон и Молли Тейлор проехали 18-километровую дистанцию на 4,5 секунды быстрее, чем их оппоненты – Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес.

Во второй сессии команде Хэмилтона выпало первой отправиться на трассу. Показанное ей время долго оставалось на первой строчке, пока не пришло время стартовать Тейлор и Кристофферсону. Австралийская раллистка отыграла у графика лидеров одну секунду, а чемпион мира по ралли-кроссу добавил к ней еще две.

Чистая победа Rosberg X Racing? Как оказалось, при смене гонщика судьи зафиксировали превышение скорости в медленной зоне, за что экипаж получил минуту штрафа. Это решение сделало победителями квалификации Леба и Гутьеррес.

Второе место перешло к Карлоса Сайнсу-старшему и Лайе Санс, а Кристофферссон и Тейлор остались третьими.

Вновь не повезло Дженсону Баттону – они с Микаэлой Олин-Коттулински, получив возможность после утренних проблем использовать полную мощность мотора, были очень быстры, но тоже превысили скорость в зоне передачи, а вдобавок не выполнили норматив по минимальному времени этой процедуры. В итоге экипаж наказали тремя минутами, и он откатился на шестое место.

Впрочем, даже оно оставляет шансы побороться за победу в воскресенье. Формат этапа выстроен так, что в главный заезд может попасть любой из тех, кто по итогам квалификации занял место в шестерке лидеров.

В отличие от утренних попыток, в этот раз обошлось без разбитых машин, однако внедорожник команды Ganassi сломался перед самым стартом – его экипаж так и не смог отправиться на трассу. Чуть ранее коллектив Veloce Racing объявил, что после переворота Стефана Сарразена отказывается от продолжения борьбы и снимается с этапа. Таким образом, борьбу продолжат восемь команд.

Главным днем дебютного этапа Extreme E станет воскресенье.

Российские зрители смогут следить за сражением в аравийской пустыне с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». В прямом эфире можно будет увидеть воскресную программу первого этапа, начиная с 13:00 по московскому времени. Комментировать заезды поручено Сергею Беднаруку.