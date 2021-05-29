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Extreme E Отчет о квалификации

Команда Хэмилтона выиграла квалификацию Extreme E

Автор:
, Главный редактор

Лучшее время на одном круге показал пилот команды Ganassi, однако это не помешало успеху Себастьена Леба и его напарницы

Команда Хэмилтона выиграла квалификацию Extreme E

Экипаж принадлежащей Льюису Хэмилтону команды X44 в составе Себастьена Леба и Кристины Гутьеррес стал лучшим на квалификации второго этапа чемпионата Extreme E. Соревнования на электрических внедорожниках в эти выходные проходят на территории Сенегала, неподалеку от Розового озера, где раньше заканчивалась классическая дистанция ралли-марафона «Дакар».

 

Напомним, что в Extreme E участвуют смешанные экипажи из одного пилота и одной гонщицы – при этом в квалификации каждый из спортсменов проезжает по одному кругу. Лучший круг по ходу субботы оказался на счету американского мастера внедорожных гонок Кайла Ледюка, выступающего за команду Чипа Ганассси. Ледюк опередил Леба на несколько секунд – однако превосходство Гутьеррес над пилотессой Ganassi Сарой Прайс было еще большим. 

Победители прошлого этапа, Йохан Кристофферсон и Молли Тейлор, выступающие за команду еще одного чемпиона Ф1 Нико Росберга, замкнули первую тройку.

4-е и 5-е место заняли экипажи, в составе которых выступают дебютанты: победительница «Дакара» Ютта Кляйншмидт в последний момент заняла в коллективе Abt Cupra место Клаудии Хюртген, снявшейся с гонки по медицинским показаниям – а Кевин Хансен сменил Дженсона Баттона в принадлежащем британцу коллективе. Вместе с экипажем команды Veloce представители Abt Cupra и JBXE в воскресенье будут бороться за возможность попасть в финал.

Главными неудачниками квалификации стали двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс и его напарница Лайя Санс. После прыжка и жесткого приземления в исполнении испанки системы автомобиля перестали работать корректно, и завершить квалификационный заезд экипаж не смог. Таким образом, Сайнс и Санс лишили себя возможности занять место выше 7-го (за которое в воскресном заезде сражаются три команды, показавшие худшие результаты в квалификации).

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Воскресные заезды сенегальского этапа можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начало трансляции – в 17:00 по московскому времени. А сегодня вечером можно следить за развитием на трассе «Поль Рикар», где вечером состоится 6-часовая гонка в рамках турнира GT World Challenge Europe. 

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Серия Extreme E
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьен Лёб
Автор Кирилл Качнов

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